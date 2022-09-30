В Сургут прилетели вице-премьер РФ Новак и полпред Якушев

01 октября 2022 в 16:59 Размер текста - 17 +

Вице-премьер правительства РФ прилетел в Сургут Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Сургут с визитом прилетели вице-премьер правительства РФ Александр Новак и полномочный представитель президента РФ в УрФО Владимир Якушев. Они вместе с губернатором Югры Натальей Комаровой примут участие в мероприятиях, посвященных 45-летнему юбилею «Сургутнефтегаза». Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте ХМАО. «Сургутнефтегаз» отмечает 45-летний юбилей. Вице-премьер вместе с уральским полпредом и губернатором Югры поздравят генерального директора «Сургутнефтегаза» Владимира Богданова с этим событием и обсудят текущую ситуацию в нефтяной промышленности», — сообщил инсайдер. Директор департамента общественных, внешних связей и молодежной политики ХМАО Елена Шумакова подтвердила визит в Сургут высокопоставленных гостей. «Они примут участие в мероприятиях, приуроченных к юбилею „Сургутнефтегаза“. У [губернатора Югры] Натальи Владимировны [Комаровой] уже прошла рабочая встреча с [вице-премьером правительства РФ Александром] Новаком и [уральским полпредом Владимиром] Якушевым. На ней обсуждались вопросы развития нефтегазового комплекса», — прокомментировала Шумакова. Ранее URA.RU рассказывало, что на уровне российского правительства должно состояться обсуждение новой единой финансово-экономической модели расчета налогов для нефтегазовых компаний. Оно позволит стимулировать разработку месторождений нефти с трудноизвлекаемыми запасами.

В Сургут с визитом прилетели вице-премьер правительства РФ Александр Новак и полномочный представитель президента РФ в УрФО Владимир Якушев. Они вместе с губернатором Югры Натальей Комаровой примут участие в мероприятиях, посвященных 45-летнему юбилею «Сургутнефтегаза». Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте ХМАО. «Сургутнефтегаз» отмечает 45-летний юбилей. Вице-премьер вместе с уральским полпредом и губернатором Югры поздравят генерального директора «Сургутнефтегаза» Владимира Богданова с этим событием и обсудят текущую ситуацию в нефтяной промышленности», — сообщил инсайдер. Директор департамента общественных, внешних связей и молодежной политики ХМАО Елена Шумакова подтвердила визит в Сургут высокопоставленных гостей. «Они примут участие в мероприятиях, приуроченных к юбилею „Сургутнефтегаза“. У [губернатора Югры] Натальи Владимировны [Комаровой] уже прошла рабочая встреча с [вице-премьером правительства РФ Александром] Новаком и [уральским полпредом Владимиром] Якушевым. На ней обсуждались вопросы развития нефтегазового комплекса», — прокомментировала Шумакова. Ранее URA.RU рассказывало, что на уровне российского правительства должно состояться обсуждение новой единой финансово-экономической модели расчета налогов для нефтегазовых компаний. Оно позволит стимулировать разработку месторождений нефти с трудноизвлекаемыми запасами.