«Коммерсант»: власти РФ покроют дефицит бюджета за счет «Газпрома» и «НОВАТЭК»

20 сентября 2022 в 06:49 Размер текста - 17 +

Власти могут повысить налоги для производителей газа в РФ Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Экономический кризис в России Кабмин РФ намеревается собрать с сырьевых экспортеров дополнительные налоги, чтобы покрыть дефицит бюджета. Экспортная пошлина на газ может быть повышена до 50%. По словам источников « Коммерсанта », правительство может изъять у российских нефтегазовых компаний почти три триллиона рублей в качестве дополнительных налогов для покрытия дефицита бюджета. Отмечается, что большая часть средств может быть получена от компаний «НОВАТЭК» и «Газпром». Статья по теме Власть поменяла приоритеты в развитии экономики В кабмине рассматривают повышение налогов на экспорт газа, нефти, угля и удобрений. Основные доходы могут быть получены за счет повышения пошлины на трубопроводный газ до 50%, уточняется в материале газеты. Кроме того, власти прорабатывают вариант повышения ставки налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) на газ для всех производителей, что затронет внутренних потребителей газа. Повышение НДПИ на газ может принести в 2024 году 100 млрд рублей в бюджет при учете ежегодной индексации тарифов. Также в правительстве обсуждают изъятие доходов у экспортеров сжиженного природного газа (СПГ), заявляют собеседники газеты. В качестве основного варианта рассматривается введение экспортной пошлины для производителей СПГ, что будет пополнять бюджет на 200 млрд долларов ежегодно. Ранее Минфин РФ спрогнозировал регионам России тяжелые времена. Министерство финансов России предложило по-новому распределять по регионам налог на прибыль компаний, имеющих обособленные подразделения. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Кабмин РФ намеревается собрать с сырьевых экспортеров дополнительные налоги, чтобы покрыть дефицит бюджета. Экспортная пошлина на газ может быть повышена до 50%. По словам источников «Коммерсанта», правительство может изъять у российских нефтегазовых компаний почти три триллиона рублей в качестве дополнительных налогов для покрытия дефицита бюджета. Отмечается, что большая часть средств может быть получена от компаний «НОВАТЭК» и «Газпром». В кабмине рассматривают повышение налогов на экспорт газа, нефти, угля и удобрений. Основные доходы могут быть получены за счет повышения пошлины на трубопроводный газ до 50%, уточняется в материале газеты. Кроме того, власти прорабатывают вариант повышения ставки налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) на газ для всех производителей, что затронет внутренних потребителей газа. Повышение НДПИ на газ может принести в 2024 году 100 млрд рублей в бюджет при учете ежегодной индексации тарифов. Также в правительстве обсуждают изъятие доходов у экспортеров сжиженного природного газа (СПГ), заявляют собеседники газеты. В качестве основного варианта рассматривается введение экспортной пошлины для производителей СПГ, что будет пополнять бюджет на 200 млрд долларов ежегодно. Ранее Минфин РФ спрогнозировал регионам России тяжелые времена. Министерство финансов России предложило по-новому распределять по регионам налог на прибыль компаний, имеющих обособленные подразделения.