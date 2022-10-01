РИА «Новости»: в новом регионе России прогремела серия мощных взрывов В Херсоне прогремело от пяти до семи взрывов 02 октября 2022 в 03:43 Размер текста - 17 + В Херсоне прогремело от пяти до семи взрывов Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Херсоне (административный центр Херсонской области) прогремела серия взрывов. Об этом рассказал корреспондент РИА «Новости». «В ночном небе над городом не видно следов работы ПВО, но были слышны звуки взрывов», — передал он. Отмечается, что стены зданий тряслись от взрывов. Официальной информации о запуске ПВО над регионов не поступало. В ночь на 30 сентября президент России Владимир Путин подписал указы о признании независимости Херсонской и Запорожской областей. Независимость Донецкой и Луганской народных республик Россия признала 22 февраля. В Госдуме сообщили, что новые области официально вступят в состав РФ уже с 30 сентября. В Херсоне (административный центр Херсонской области) прогремела серия взрывов. Об этом рассказал корреспондент РИА «Новости». «В ночном небе над городом не видно следов работы ПВО, но были слышны звуки взрывов», — передал он. Отмечается, что стены зданий тряслись от взрывов. Официальной информации о запуске ПВО над регионов не поступало. В ночь на 30 сентября президент России Владимир Путин подписал указы о признании независимости Херсонской и Запорожской областей. Независимость Донецкой и Луганской народных республик Россия признала 22 февраля. В Госдуме сообщили, что новые области официально вступят в состав РФ уже с 30 сентября. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям