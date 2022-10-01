01 октября 2022

РИА «Новости»: в новом регионе России прогремела серия мощных взрывов

В Херсоне прогремело от пяти до семи взрывов
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Виды Херсона. Херсон, снаряд, донбасс, ракета, СВО
В Херсоне прогремело от пяти до семи взрывов Фото:
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В Херсоне (административный центр Херсонской области) прогремела серия взрывов. Об этом рассказал корреспондент РИА «Новости».

«В ночном небе над городом не видно следов работы ПВО, но были слышны звуки взрывов», — передал он. Отмечается, что стены зданий тряслись от взрывов. Официальной информации о запуске ПВО над регионов не поступало.

В ночь на 30 сентября президент России Владимир Путин подписал указы о признании независимости Херсонской и Запорожской областей. Независимость Донецкой и Луганской народных республик Россия признала 22 февраля. В Госдуме сообщили, что новые области официально вступят в состав РФ уже с 30 сентября.

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В Херсоне (административный центр Херсонской области) прогремела серия взрывов. Об этом рассказал корреспондент РИА «Новости». «В ночном небе над городом не видно следов работы ПВО, но были слышны звуки взрывов», — передал он. Отмечается, что стены зданий тряслись от взрывов. Официальной информации о запуске ПВО над регионов не поступало. В ночь на 30 сентября президент России Владимир Путин подписал указы о признании независимости Херсонской и Запорожской областей. Независимость Донецкой и Луганской народных республик Россия признала 22 февраля. В Госдуме сообщили, что новые области официально вступят в состав РФ уже с 30 сентября.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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