Валуев заявил, что ему стыдно за «массовый исход» дезертиров

02 октября 2022 в 11:06 Размер текста - 17 +

Депутат Госдумы Валуев сам получил повестку Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Стыдно видеть массовый исход из России дезертиров, бегущих в Грузию от частичной мобилизации. Об этом в своем telegram-канале написал депутат Госдумы, боксер, чемпион мира в тяжелом весе по версии нескольких ассоциаций Николай Валуев. «Эти „очереди русского позора“ сейчас с особым садистским удовольствием снимают и показывают пародийные укро СМИ и прочие CNN… У них пир желчи и разбрасывание праздничного дерьма! Надо утираться, ребята. Обтекать и утираться. Мне … стремно видеть этот довольно массовый исход от войны „п…ков“ и „хипстеров“…» — написал Валуев. «Наша нынешняя армия и ее пацаны оказались лучше общества. … Они сейчас воюют за … идеалы, за веру, за Бога и за Отечество… Ну, как положено в веках русскому солдату… Наши парни сегодня воюют за ту Россию, которая должна быть. Которая должна проснуться, одуматься, покаяться и быть», — заявил Валуев. Ранее Валуев рассказал, что получил повестку и собирается в военкомат. Депутат Госдумы, по его словам, имеет звание рядового и «за время работы в ГД РФ его не повышал», пишет RT. Частичная мобилизация была объявлена в России президентом Владимиром Путиным 21 сентября в связи с проведением спецоперации на Украине. Мобилизационные мероприятия направлены на защиту суверенитета и целостности страны. Планируется призвать на военную службу порядка 300 тысяч человек, или 1% от всех российских резервистов. По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, в первую очередь призыв коснется отслуживших срочную службу россиян, имеющих воинскую специальность. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Стыдно видеть массовый исход из России дезертиров, бегущих в Грузию от частичной мобилизации. Об этом в своем telegram-канале написал депутат Госдумы, боксер, чемпион мира в тяжелом весе по версии нескольких ассоциаций Николай Валуев. «Эти „очереди русского позора“ сейчас с особым садистским удовольствием снимают и показывают пародийные укро СМИ и прочие CNN… У них пир желчи и разбрасывание праздничного дерьма! Надо утираться, ребята. Обтекать и утираться. Мне … стремно видеть этот довольно массовый исход от войны „п…ков“ и „хипстеров“…» — написал Валуев. «Наша нынешняя армия и ее пацаны оказались лучше общества. … Они сейчас воюют за … идеалы, за веру, за Бога и за Отечество… Ну, как положено в веках русскому солдату… Наши парни сегодня воюют за ту Россию, которая должна быть. Которая должна проснуться, одуматься, покаяться и быть», — заявил Валуев. Ранее Валуев рассказал, что получил повестку и собирается в военкомат. Депутат Госдумы, по его словам, имеет звание рядового и «за время работы в ГД РФ его не повышал», пишет RT. Частичная мобилизация была объявлена в России президентом Владимиром Путиным 21 сентября в связи с проведением спецоперации на Украине. Мобилизационные мероприятия направлены на защиту суверенитета и целостности страны. Планируется призвать на военную службу порядка 300 тысяч человек, или 1% от всех российских резервистов. По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, в первую очередь призыв коснется отслуживших срочную службу россиян, имеющих воинскую специальность.