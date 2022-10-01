01 октября 2022

Валуев заявил, что ему стыдно за «массовый исход» дезертиров

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Николай Валуев в Челябинском городском бору. Челябинск, валуев николай, городской бор
Депутат Госдумы Валуев сам получил повестку Фото:
новость из сюжета
Мобилизация в России

Стыдно видеть массовый исход из России дезертиров, бегущих в Грузию от частичной мобилизации. Об этом в своем telegram-канале написал депутат Госдумы, боксер, чемпион мира в тяжелом весе по версии нескольких ассоциаций Николай Валуев.

«Эти „очереди русского позора“ сейчас с особым садистским удовольствием снимают и показывают пародийные укро СМИ и прочие CNN… У них пир желчи и разбрасывание праздничного дерьма! Надо утираться, ребята. Обтекать и утираться. Мне … стремно видеть этот довольно массовый исход от войны „п…ков“ и „хипстеров“…» — написал Валуев.

«Наша нынешняя армия и ее пацаны оказались лучше общества. … Они сейчас воюют за … идеалы, за веру, за Бога и за Отечество… Ну, как положено в веках русскому солдату… Наши парни сегодня воюют за ту Россию, которая должна быть. Которая должна проснуться, одуматься, покаяться и быть», — заявил Валуев.

Ранее Валуев рассказал, что получил повестку и собирается в военкомат. Депутат Госдумы, по его словам, имеет звание рядового и «за время работы в ГД РФ его не повышал», пишет RT.

Частичная мобилизация была объявлена в России президентом Владимиром Путиным 21 сентября в связи с проведением спецоперации на Украине. Мобилизационные мероприятия направлены на защиту суверенитета и целостности страны. Планируется призвать на военную службу порядка 300 тысяч человек, или 1% от всех российских резервистов. По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, в первую очередь призыв коснется отслуживших срочную службу россиян, имеющих воинскую специальность.

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Стыдно видеть массовый исход из России дезертиров, бегущих в Грузию от частичной мобилизации. Об этом в своем telegram-канале написал депутат Госдумы, боксер, чемпион мира в тяжелом весе по версии нескольких ассоциаций Николай Валуев. «Эти „очереди русского позора“ сейчас с особым садистским удовольствием снимают и показывают пародийные укро СМИ и прочие CNN… У них пир желчи и разбрасывание праздничного дерьма! Надо утираться, ребята. Обтекать и утираться. Мне … стремно видеть этот довольно массовый исход от войны „п…ков“ и „хипстеров“…» — написал Валуев. «Наша нынешняя армия и ее пацаны оказались лучше общества. … Они сейчас воюют за … идеалы, за веру, за Бога и за Отечество… Ну, как положено в веках русскому солдату… Наши парни сегодня воюют за ту Россию, которая должна быть. Которая должна проснуться, одуматься, покаяться и быть», — заявил Валуев. Ранее Валуев рассказал, что получил повестку и собирается в военкомат. Депутат Госдумы, по его словам, имеет звание рядового и «за время работы в ГД РФ его не повышал», пишет RT. Частичная мобилизация была объявлена в России президентом Владимиром Путиным 21 сентября в связи с проведением спецоперации на Украине. Мобилизационные мероприятия направлены на защиту суверенитета и целостности страны. Планируется призвать на военную службу порядка 300 тысяч человек, или 1% от всех российских резервистов. По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, в первую очередь призыв коснется отслуживших срочную службу россиян, имеющих воинскую специальность.
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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