Николай Валуев получил повестку. Видео

29 сентября 2022 в 15:02 Размер текста - 17 +

Николай Валуев отправится в военкомат Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Депутат и спортсмен Николай Валуев получил повестку по частичной мобилизации и в ближайшее время отправится в военкомат. Об этом сообщил парламентарий. «Сейчас в военкомат поеду. Того ресурса, который является контрактным, той части российской армии и частей Народной милиции республик Донбасса — их не хватает. Для освобождения контрактного боевого ресурса и существует частичная мобилизация», — сообщил Валуев в разговоре с «Известиями». Частичная мобилизация была объявлена президентом РФ Владимиром Путиным 21 сентября. Планируется призвать 300 тысяч человек со всей страны. В первую очередь призывать будут тех, кто отслужил и кто имеет необходимую для фронта учетную специальность: артиллеристы, танкисты и другие.

Депутат и спортсмен Николай Валуев получил повестку по частичной мобилизации и в ближайшее время отправится в военкомат. Об этом сообщил парламентарий. «Сейчас в военкомат поеду. Того ресурса, который является контрактным, той части российской армии и частей Народной милиции республик Донбасса — их не хватает. Для освобождения контрактного боевого ресурса и существует частичная мобилизация», — сообщил Валуев в разговоре с «Известиями». Частичная мобилизация была объявлена президентом РФ Владимиром Путиным 21 сентября. Планируется призвать 300 тысяч человек со всей страны. В первую очередь призывать будут тех, кто отслужил и кто имеет необходимую для фронта учетную специальность: артиллеристы, танкисты и другие.