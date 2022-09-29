Николай Валуев получил повестку. Видео

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Заседание президиума генерального совета политической партии «Единая Россия». Москва, портрет, валуев николай
Николай Валуев отправится в военкомат Фото:
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Мобилизация в России

Депутат и спортсмен Николай Валуев получил повестку по частичной мобилизации и в ближайшее время отправится в военкомат. Об этом сообщил парламентарий.

«Сейчас в военкомат поеду. Того ресурса, который является контрактным, той части российской армии и частей Народной милиции республик Донбасса — их не хватает. Для освобождения контрактного боевого ресурса и существует частичная мобилизация», — сообщил Валуев в разговоре с «Известиями».

Частичная мобилизация была объявлена президентом РФ Владимиром Путиным 21 сентября. Планируется призвать 300 тысяч человек со всей страны. В первую очередь призывать будут тех, кто отслужил и кто имеет необходимую для фронта учетную специальность: артиллеристы, танкисты и другие.

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Депутат и спортсмен Николай Валуев получил повестку по частичной мобилизации и в ближайшее время отправится в военкомат. Об этом сообщил парламентарий. «Сейчас в военкомат поеду. Того ресурса, который является контрактным, той части российской армии и частей Народной милиции республик Донбасса — их не хватает. Для освобождения контрактного боевого ресурса и существует частичная мобилизация», — сообщил Валуев в разговоре с «Известиями». Частичная мобилизация была объявлена президентом РФ Владимиром Путиным 21 сентября. Планируется призвать 300 тысяч человек со всей страны. В первую очередь призывать будут тех, кто отслужил и кто имеет необходимую для фронта учетную специальность: артиллеристы, танкисты и другие.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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