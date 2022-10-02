В Киеве снесли мемориальную доску Герою Советского Союза генералу Карбышеву

02 октября 2022 в 13:27 Размер текста - 17 +

В Киеве снесли мемориальную доску Герою Советского Союза Дмитрию Карбышеву Фото: CC BY 2.0, Juan Antonio Segal, Flickr новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Киеве снесли мемориальную доску Герою Советского Союза генералу Карбышеву. Об этом в своем telegram-канале написал бывший депутат Госдумы РФ Захар Припелин. «В Киеве демонтировали мемориальную доску Герою Советского Союза, генералу Дмитрию Михайловичу Карбышеву. <…> Карбышев — не просто легенда <…> в каком-то смысле идеальный русский: по роду казак, дворянин, участник русско-японской, Первой мировой, с марта 1918 года в Красной армии. В 40-е крупнейший специалист военно-инженерного дела в мире, автор многих работ <…> Финская была его четвертой войной, Отечественная — пятой. <…> Конечно, у него не может быть в Киеве мемориальной доски. В этом Киеве», — написал Припелин. 16 августа 1946 года за стойкость и мужество, проявленные в борьбе с немецкими захватчиками в ходе Великой Отечественной войны, генерал-лейтенант Дмитрий Карбышев был удостоен звания Герой Советского Союза. Эту награду он получил посмертно. Ранее на Украине решили создать совет, который будет координировать декоммунизацию и дерусификацию страны. Также в Киеве со стелы на проспекте Победы демонтировали орден Ленина. Ранее неизвестные также облили краской бюст Пушкина в Киеве, пишет RT. Россия с 24 февраля проводит на Украине специальную операцию. Основными ее целями, по словам президента РФ Владимира Путина, являются защита мирного населения Донбасса.

В Киеве снесли мемориальную доску Герою Советского Союза генералу Карбышеву. Об этом в своем telegram-канале написал бывший депутат Госдумы РФ Захар Припелин. «В Киеве демонтировали мемориальную доску Герою Советского Союза, генералу Дмитрию Михайловичу Карбышеву. <…> Карбышев — не просто легенда <…> в каком-то смысле идеальный русский: по роду казак, дворянин, участник русско-японской, Первой мировой, с марта 1918 года в Красной армии. В 40-е крупнейший специалист военно-инженерного дела в мире, автор многих работ <…> Финская была его четвертой войной, Отечественная — пятой. <…> Конечно, у него не может быть в Киеве мемориальной доски. В этом Киеве», — написал Припелин. 16 августа 1946 года за стойкость и мужество, проявленные в борьбе с немецкими захватчиками в ходе Великой Отечественной войны, генерал-лейтенант Дмитрий Карбышев был удостоен звания Герой Советского Союза. Эту награду он получил посмертно. Ранее на Украине решили создать совет, который будет координировать декоммунизацию и дерусификацию страны. Также в Киеве со стелы на проспекте Победы демонтировали орден Ленина. Ранее неизвестные также облили краской бюст Пушкина в Киеве, пишет RT. Россия с 24 февраля проводит на Украине специальную операцию. Основными ее целями, по словам президента РФ Владимира Путина, являются защита мирного населения Донбасса.