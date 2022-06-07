На Украине решили создать совет по дерусификации и декоммунизации

На Украине решили создать совет, который будет координировать декоммунизацию и дерусификацию страны. Об этом сообщило Министерство культуры республики.
«Мы провели общественные обсуждения и инициировали создание совещательного органа — Совета при министерстве культуры и информационной политики и Украинском институте национальной памяти, который будет заниматься вопросами дерусификации, декоммунизации», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале министерства. Дерусификацию планируют проводить «цивилизованно». В частности, речь идет о демонтаже памятников и других объектов советского прошлого.
На Украине вводят массовые запреты на русский язык. Ранее власти приняли закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», согласно которому печатные СМИ должны быть только на украинском. В начале года экспертный совет Госкомтелерадио запретил ввоз на территорию Украины ряд детских книг из-за использования в них большого количества иллюстраций с российской и коммунистической символикой. Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова считает, что Киев проводит насильственную украинизацию и дерусификацию в стране.
Россия с 24 февраля проводит на Украине специальную операцию. Основными ее целями, по словам президента РФ Владимира Путина, являются демилитаризация и денацификация территорий.
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На Украине решили создать совет, который будет координировать декоммунизацию и дерусификацию страны. Об этом сообщило Министерство культуры республики. «Мы провели общественные обсуждения и инициировали создание совещательного органа — Совета при министерстве культуры и информационной политики и Украинском институте национальной памяти, который будет заниматься вопросами дерусификации, декоммунизации», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале министерства. Дерусификацию планируют проводить «цивилизованно». В частности, речь идет о демонтаже памятников и других объектов советского прошлого. На Украине вводят массовые запреты на русский язык. Ранее власти приняли закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», согласно которому печатные СМИ должны быть только на украинском. В начале года экспертный совет Госкомтелерадио запретил ввоз на территорию Украины ряд детских книг из-за использования в них большого количества иллюстраций с российской и коммунистической символикой. Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова считает, что Киев проводит насильственную украинизацию и дерусификацию в стране. Россия с 24 февраля проводит на Украине специальную операцию. Основными ее целями, по словам президента РФ Владимира Путина, являются демилитаризация и денацификация территорий.