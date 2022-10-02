В DNS подтвердили утечку персональных данных клиентов и сотрудников

Персональные данные клиентов компании утекли в сеть
Утечка персональных данных клиентов и сотрудников выявлена в компании DNS. Сейчас последствия атаки устраняются, проводится расследование, говорится в заявлении, опубликованном на сайте компании.
«Атака производилась группировкой хакеров … с серверов за пределами РФ», — говорится в заявлении. По словам представителей DNS, пробелы в защите информационной инфраструктуры компании уже найдены. Компания приносит извинения своим клиентам.
Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы: @uranews