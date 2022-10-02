В DNS подтвердили утечку персональных данных клиентов и сотрудников

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Торговый центр. Курган, днс, бытовая техника, dns, магазин dns
Персональные данные клиентов компании утекли в сеть Фото:

Утечка персональных данных клиентов и сотрудников выявлена в компании DNS. Сейчас последствия атаки устраняются, проводится расследование, говорится в заявлении, опубликованном на сайте компании.

«Атака производилась группировкой хакеров … с серверов за пределами РФ», — говорится в заявлении. По словам представителей DNS, пробелы в защите информационной инфраструктуры компании уже найдены. Компания приносит извинения своим клиентам.

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Утечка персональных данных клиентов и сотрудников выявлена в компании DNS. Сейчас последствия атаки устраняются, проводится расследование, говорится в заявлении, опубликованном на сайте компании. «Атака производилась группировкой хакеров … с серверов за пределами РФ», — говорится в заявлении. По словам представителей DNS, пробелы в защите информационной инфраструктуры компании уже найдены. Компания приносит извинения своим клиентам.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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