01 октября 2022
30 сентября 2022

Пермяк во время ссоры случайно убил человека

© Служба новостей «URA.RU»
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Улица Профсоюзная, дом 4а. Курган, квартира, лестничная площадка, лестничный проем
Потерпевший скончался от удара головой о перила лестницы и бетонный пол Фото:

В поселке Мулянка Пермского края мужчина во время ссоры случайно убил человека. Потерпевший не удержался на ногах и при падении ударился головой о перила лестницы и бетонный пол, сообщает СУ СК России по Пермскому краю.

«Между виновным и 49-летним жителем поселка возникла ссора в квартире. Мужчина схватил потерпевшего за плечи и с силой потянул его из дверей квартиры, из-за чего тот не смог устоять на ногах и при падении ударился головой о металлические перила лестницы и бетонный пол», — сообщают в ведомстве.

Потерпевший скончался от полученной травмы. 47-летнего жителя поселка признали виновным по ч. 1 ст. 109 УК РФ «причинение смерти по неосторожности». Ему назначено наказание в виде восьми месяцев исправительных работ. На данный момент приговор не вступил в силу.

Ранее URA.RU писало, что пермяку предъявили обвинение в преступлении 19-летней давности. Долгое время велся сбор доказательств, но в итоге удалось доказать вину мужчины.

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В поселке Мулянка Пермского края мужчина во время ссоры случайно убил человека. Потерпевший не удержался на ногах и при падении ударился головой о перила лестницы и бетонный пол, сообщает СУ СК России по Пермскому краю. «Между виновным и 49-летним жителем поселка возникла ссора в квартире. Мужчина схватил потерпевшего за плечи и с силой потянул его из дверей квартиры, из-за чего тот не смог устоять на ногах и при падении ударился головой о металлические перила лестницы и бетонный пол», — сообщают в ведомстве. Потерпевший скончался от полученной травмы. 47-летнего жителя поселка признали виновным по ч. 1 ст. 109 УК РФ «причинение смерти по неосторожности». Ему назначено наказание в виде восьми месяцев исправительных работ. На данный момент приговор не вступил в силу. Ранее URA.RU писало, что пермяку предъявили обвинение в преступлении 19-летней давности. Долгое время велся сбор доказательств, но в итоге удалось доказать вину мужчины.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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