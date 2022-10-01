Пермяк во время ссоры случайно убил человека

Потерпевший скончался от удара головой о перила лестницы и бетонный пол Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В поселке Мулянка Пермского края мужчина во время ссоры случайно убил человека. Потерпевший не удержался на ногах и при падении ударился головой о перила лестницы и бетонный пол, сообщает СУ СК России по Пермскому краю.

«Между виновным и 49-летним жителем поселка возникла ссора в квартире. Мужчина схватил потерпевшего за плечи и с силой потянул его из дверей квартиры, из-за чего тот не смог устоять на ногах и при падении ударился головой о металлические перила лестницы и бетонный пол», — сообщают в ведомстве.

Потерпевший скончался от полученной травмы. 47-летнего жителя поселка признали виновным по ч. 1 ст. 109 УК РФ «причинение смерти по неосторожности». Ему назначено наказание в виде восьми месяцев исправительных работ. На данный момент приговор не вступил в силу.

Ранее URA.RU писало, что пермяку предъявили обвинение в преступлении 19-летней давности. Долгое время велся сбор доказательств, но в итоге удалось доказать вину мужчины.