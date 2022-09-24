Пермяку предъявили обвинение за преступление 19-летней давности

25 сентября 2022 в 16:15 Размер текста - 17 +

Житель Чайковского несколько раз ударил по голове своего знакомого Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Жителю города Чайковский в Пермском крае предъявили обвинение в преступлении 19-летней давности. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ по Пермскому краю. В ноябре 2003 года обвиняемый нанес 58-летнему потерпевшему удары руками по голове из-за личной неприязни. В результате полученной закрытой черепно-мозговой травмы мужчина скончался в больнице. «Особо тяжкое преступление долгое время оставалось нераскрытым, но работа по нему не прекращалась. Неоднократно следователи и сотрудники полиции возвращались к изучению материалов дела и продолжали сбор доказательств», — сообщает ведомство. В результате длительной работы удалось получить доказательства вины подозреваемого. 36-летнему жителю г. Чайковский предъявили обвинения в совершении преступления по ч. 1 ст. 111 УК РФ «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего». На данный момент уголовное дело с утвержденным обвинением направлено в суд для рассмотрения. Ранее в Перми задержали мужчину, которого подозревают в убийстве. Он избил свою знакомую кирпичом во время ссоры. Женщина скончалась на месте от полученных травм.

Жителю города Чайковский в Пермском крае предъявили обвинение в преступлении 19-летней давности. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ по Пермскому краю. В ноябре 2003 года обвиняемый нанес 58-летнему потерпевшему удары руками по голове из-за личной неприязни. В результате полученной закрытой черепно-мозговой травмы мужчина скончался в больнице. «Особо тяжкое преступление долгое время оставалось нераскрытым, но работа по нему не прекращалась. Неоднократно следователи и сотрудники полиции возвращались к изучению материалов дела и продолжали сбор доказательств», — сообщает ведомство. В результате длительной работы удалось получить доказательства вины подозреваемого. 36-летнему жителю г. Чайковский предъявили обвинения в совершении преступления по ч. 1 ст. 111 УК РФ «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего». На данный момент уголовное дело с утвержденным обвинением направлено в суд для рассмотрения. Ранее в Перми задержали мужчину, которого подозревают в убийстве. Он избил свою знакомую кирпичом во время ссоры. Женщина скончалась на месте от полученных травм.