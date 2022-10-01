Жители ЯНАО предложили отменить праздники и пустить деньги на поддержку мобилизованных

Жители ЯНАО поддержали предложение отказаться от новогоднего украшения городов и направить сэкономленные деньги на поддержку мобилизованных. Мнением они поделились в социальных сетях.
«Поддерживаю! Ребята защищают нашу страну, чтобы дети потом хорошо жили», — написала под постом с предложением Карина Лосковцова в паблике «Губкинский — город мечты» в соцсети «ВКонтакте». «Поддерживаю на все 100%! Без ледовых городков обойдемся, а средства по их стоимости лучше потратить на теплые вещи нашим защитникам и на все им необходимое», — поделилась Маргарита Богатова. «Ради нашей Победы, можно обойтись без ледового городка и фейерверка», — добавила Татьяна Бабкина. «Праздники конечно никто не отменял, но можно же умерить свои аппетиты», — прокомментировала Ольга Сластникова. «Я за одну большую елку городскую, а вот от остального можно пока отказаться», — поделилась Екатерина Тынянова.
Пользователи соцсетей активно обсуждают тему отказа. Посты набирают десятки комментариев.
Ранее URA.RU сообщало, что в одном из детских садов Ноябрьска (ЯНАО) появилось объявление с призывом собрать гуманитарную помощь для мобилизованных жителей округа. Далее приложен список, который включает в себя средства гигиены, одежду, медицинские препараты.
Президент Владимир Путин объявил о мобилизации 21 сентября. С 24 февраля российские военные проводят спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины.
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Жители ЯНАО поддержали предложение отказаться от новогоднего украшения городов и направить сэкономленные деньги на поддержку мобилизованных. Мнением они поделились в социальных сетях. «Поддерживаю! Ребята защищают нашу страну, чтобы дети потом хорошо жили», — написала под постом с предложением Карина Лосковцова в паблике «Губкинский — город мечты» в соцсети «ВКонтакте». «Поддерживаю на все 100%! Без ледовых городков обойдемся, а средства по их стоимости лучше потратить на теплые вещи нашим защитникам и на все им необходимое», — поделилась Маргарита Богатова. «Ради нашей Победы, можно обойтись без ледового городка и фейерверка», — добавила Татьяна Бабкина. «Праздники конечно никто не отменял, но можно же умерить свои аппетиты», — прокомментировала Ольга Сластникова. «Я за одну большую елку городскую, а вот от остального можно пока отказаться», — поделилась Екатерина Тынянова. Пользователи соцсетей активно обсуждают тему отказа. Посты набирают десятки комментариев. Ранее URA.RU сообщало, что в одном из детских садов Ноябрьска (ЯНАО) появилось объявление с призывом собрать гуманитарную помощь для мобилизованных жителей округа. Далее приложен список, который включает в себя средства гигиены, одежду, медицинские препараты. Президент Владимир Путин объявил о мобилизации 21 сентября. С 24 февраля российские военные проводят спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины.