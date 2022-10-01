01 октября 2022
30 сентября 2022

Губернатор Комарова назвала количество мобилизованных в ХМАО

Из ХМАО мобилизовали более 2,5 тысяч жителей
© Служба новостей «URA.RU»
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Возвращение ошибочно мобилизованных. Тюмень , мобилизация, мобилизованные
В учебном центре в Омске, где размещены жители ХМАО, работает мобильная группа (фото из архива) Фото:
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Мобилизация в России

Более 2,5 тысяч жителей Ханты-Мансийского автономного округа призвали в рамках частичной мобилизации. Об этом губернатор Югры Наталья Комарова рассказала на встрече с жителями Нефтеюганска. Запись трансляции доступна в аккаунте губернатора в соцсети «ВКонтакте».

«Мобилизовано свыше 2,5 тысяч югорчан», — отметила Комарова. Глава округа добавила, что в учебном центре в Омске, где размещены жители ХМАО, работает мобильная группа. Представителями региона руководит вице-губернатор Югры Александр Тиртока.

Ранее URA.RU сообщало, что Ханты-Мансийский автономный округ выполнил план по частичной мобилизации на 100%. Вице-губернатор ХМАО инспектирует учебный центр в Омской области, куда прибывают югорчане.

В России 21 сентября объявлена частичная мобилизация в связи со спецоперацией на Украине. О проведении специальной военной операции стало известно 24 февраля. Как сообщил президент РФ Владимир Путин, ее задачи — демилитаризация и денацификация Украины, а также защита мирных жителей.

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Более 2,5 тысяч жителей Ханты-Мансийского автономного округа призвали в рамках частичной мобилизации. Об этом губернатор Югры Наталья Комарова рассказала на встрече с жителями Нефтеюганска. Запись трансляции доступна в аккаунте губернатора в соцсети «ВКонтакте». «Мобилизовано свыше 2,5 тысяч югорчан», — отметила Комарова. Глава округа добавила, что в учебном центре в Омске, где размещены жители ХМАО, работает мобильная группа. Представителями региона руководит вице-губернатор Югры Александр Тиртока. Ранее URA.RU сообщало, что Ханты-Мансийский автономный округ выполнил план по частичной мобилизации на 100%. Вице-губернатор ХМАО инспектирует учебный центр в Омской области, куда прибывают югорчане. В России 21 сентября объявлена частичная мобилизация в связи со спецоперацией на Украине. О проведении специальной военной операции стало известно 24 февраля. Как сообщил президент РФ Владимир Путин, ее задачи — демилитаризация и денацификация Украины, а также защита мирных жителей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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