Губернатор Комарова назвала количество мобилизованных в ХМАО

Более 2,5 тысяч жителей Ханты-Мансийского автономного округа призвали в рамках частичной мобилизации. Об этом губернатор Югры Наталья Комарова рассказала на встрече с жителями Нефтеюганска. Запись трансляции доступна в аккаунте губернатора в соцсети «ВКонтакте».
«Мобилизовано свыше 2,5 тысяч югорчан», — отметила Комарова. Глава округа добавила, что в учебном центре в Омске, где размещены жители ХМАО, работает мобильная группа. Представителями региона руководит вице-губернатор Югры Александр Тиртока.
Ранее URA.RU сообщало, что Ханты-Мансийский автономный округ выполнил план по частичной мобилизации на 100%. Вице-губернатор ХМАО инспектирует учебный центр в Омской области, куда прибывают югорчане.
В России 21 сентября объявлена частичная мобилизация в связи со спецоперацией на Украине. О проведении специальной военной операции стало известно 24 февраля. Как сообщил президент РФ Владимир Путин, ее задачи — демилитаризация и денацификация Украины, а также защита мирных жителей.
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