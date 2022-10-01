Губернатор Комарова назвала количество мобилизованных в ХМАО

Из ХМАО мобилизовали более 2,5 тысяч жителей

02 октября 2022 в 17:53 Размер текста - 17 +

В учебном центре в Омске, где размещены жители ХМАО, работает мобильная группа (фото из архива) Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Более 2,5 тысяч жителей Ханты-Мансийского автономного округа призвали в рамках частичной мобилизации. Об этом губернатор Югры Наталья Комарова рассказала на встрече с жителями Нефтеюганска. Запись трансляции доступна в аккаунте губернатора в соцсети «ВКонтакте». «Мобилизовано свыше 2,5 тысяч югорчан», — отметила Комарова. Глава округа добавила, что в учебном центре в Омске, где размещены жители ХМАО, работает мобильная группа. Представителями региона руководит вице-губернатор Югры Александр Тиртока. Ранее URA.RU сообщало, что Ханты-Мансийский автономный округ выполнил план по частичной мобилизации на 100%. Вице-губернатор ХМАО инспектирует учебный центр в Омской области, куда прибывают югорчане. В России 21 сентября объявлена частичная мобилизация в связи со спецоперацией на Украине. О проведении специальной военной операции стало известно 24 февраля. Как сообщил президент РФ Владимир Путин, ее задачи — демилитаризация и денацификация Украины, а также защита мирных жителей.

Более 2,5 тысяч жителей Ханты-Мансийского автономного округа призвали в рамках частичной мобилизации. Об этом губернатор Югры Наталья Комарова рассказала на встрече с жителями Нефтеюганска. Запись трансляции доступна в аккаунте губернатора в соцсети «ВКонтакте». «Мобилизовано свыше 2,5 тысяч югорчан», — отметила Комарова. Глава округа добавила, что в учебном центре в Омске, где размещены жители ХМАО, работает мобильная группа. Представителями региона руководит вице-губернатор Югры Александр Тиртока. Ранее URA.RU сообщало, что Ханты-Мансийский автономный округ выполнил план по частичной мобилизации на 100%. Вице-губернатор ХМАО инспектирует учебный центр в Омской области, куда прибывают югорчане. В России 21 сентября объявлена частичная мобилизация в связи со спецоперацией на Украине. О проведении специальной военной операции стало известно 24 февраля. Как сообщил президент РФ Владимир Путин, ее задачи — демилитаризация и денацификация Украины, а также защита мирных жителей.