Жители ХМАО возмутились ремонтом подъезда в цветах флага Украины. Фото

03 октября 2022 в 02:43 Размер текста - 17 +

В подъезде раскрасили пол в сине-желтой гамме Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Радужном (ХМАО) жительница многоквартирного дома возмущена цветами, в которых выполнен ремонт в подъезде. На фото видно, что лестничный проем раскрашен в цвета флага Украины. Об этом сообщается в сети «Вконтакте». «Вот такая раскраска полов. Просим принять меры!» — говорится в сообщении. В комментариях подписчики поддерживают автора поста: «Эти патриоты Украины уже достали. Их наглости уже предела нет». Ранее URA.RU сообщало, что общественник из Сургута пожаловался спикеру думы ХМАО на вывеску в цветах флага Украины. В данном вопросе обещали разобраться в законодательном русле. Жителям Радужного не понравился цвет пола в подъезде Группа «ВКонтакте» Подслушано в Радужном (ХМАО)

В Радужном (ХМАО) жительница многоквартирного дома возмущена цветами, в которых выполнен ремонт в подъезде. На фото видно, что лестничный проем раскрашен в цвета флага Украины. Об этом сообщается в сети «Вконтакте». «Вот такая раскраска полов. Просим принять меры!» — говорится в сообщении. В комментариях подписчики поддерживают автора поста: «Эти патриоты Украины уже достали. Их наглости уже предела нет». Ранее URA.RU сообщало, что общественник из Сургута пожаловался спикеру думы ХМАО на вывеску в цветах флага Украины. В данном вопросе обещали разобраться в законодательном русле.