02 октября 2022
01 октября 2022
30 сентября 2022

Жители ХМАО возмутились ремонтом подъезда в цветах флага Украины. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Публичные слушания по строительству ЕКАД. Екатеринбург, публичные слушания, возмущение, недовольство
В подъезде раскрасили пол в сине-желтой гамме Фото:

В Радужном (ХМАО) жительница многоквартирного дома возмущена цветами, в которых выполнен ремонт в подъезде. На фото видно, что лестничный проем раскрашен в цвета флага Украины. Об этом сообщается в сети «Вконтакте».

«Вот такая раскраска полов. Просим принять меры!» — говорится в сообщении. В комментариях подписчики поддерживают автора поста: «Эти патриоты Украины уже достали. Их наглости уже предела нет».

Ранее URA.RU сообщало, что общественник из Сургута пожаловался спикеру думы ХМАО на вывеску в цветах флага Украины. В данном вопросе обещали разобраться в законодательном русле.

Жителям Радужного не понравился цвет пола в подъезде

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В Радужном (ХМАО) жительница многоквартирного дома возмущена цветами, в которых выполнен ремонт в подъезде. На фото видно, что лестничный проем раскрашен в цвета флага Украины. Об этом сообщается в сети «Вконтакте». «Вот такая раскраска полов. Просим принять меры!» — говорится в сообщении. В комментариях подписчики поддерживают автора поста: «Эти патриоты Украины уже достали. Их наглости уже предела нет». Ранее URA.RU сообщало, что общественник из Сургута пожаловался спикеру думы ХМАО на вывеску в цветах флага Украины. В данном вопросе обещали разобраться в законодательном русле.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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