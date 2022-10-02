В подъезде раскрасили пол в сине-желтой гамме
В Радужном (ХМАО) жительница многоквартирного дома возмущена цветами, в которых выполнен ремонт в подъезде. На фото видно, что лестничный проем раскрашен в цвета флага Украины. Об этом сообщается в сети «Вконтакте».
«Вот такая раскраска полов. Просим принять меры!» — говорится в сообщении. В комментариях подписчики поддерживают автора поста: «Эти патриоты Украины уже достали. Их наглости уже предела нет».
Ранее URA.RU сообщало, что общественник из Сургута пожаловался спикеру думы ХМАО на вывеску в цветах флага Украины. В данном вопросе обещали разобраться в законодательном русле.
Жителям Радужного не понравился цвет пола в подъезде
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