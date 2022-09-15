Спикеру думы ХМАО жалуются из-за сургутской вывески в цветах флага Украины

Спикеру думы ХМАО Хохрякову пожаловались из-за сургутской вывески в цветах флага Украины

Борис Хохряков пообещал изучить проблему Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Сургутский общественник Эдуард Чуприна пожаловался председателю думы ХМАО Борису Хохрякову, что в городе не убирают вывеску, установленную на офис-центре «Самбор» выкрашенную в цвета флага Украины. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте города.

«На встречи общественник попросил помощи в решении вопроса, связанного с вывеской офис-центра „Самбор“. По словам общественника, она идентична названию украинского города и выкрашена в цвета флага Украины, что очень волнует жителей, возвращающихся из зоны проведения спецоперации. Но власти города не хотят ее демонтировать. Хохряков пообещал разобраться в этом вопросе. Но сделать это только в законодательном русле. Кроме этого, он попросил общественника быть более сдержанным и воздержаться от нагнетания обстановки вокруг ситуации», — сообщил собеседник.

Сургутский общественник Эдуард Чуприна подтвердил URA.RU, что действительно встречался со спикером думы ХМАО Борисом Хохряковым. Так же он сообщил, что на встрече обсуждалось несколько вопросов, в том числе речь заходила и о вывеске. Пресс-секретарь спикера окружного парламента Лилия Букаринова не смогла подтвердить информацию о состоявшейся встрече. «Я на этой встрече не была и подтвердить, что она состоялась не могу. Если и была встреча, то она точно не указывалась в графике визита председателя думы в Сургут. Уточнить информацию пока не могу. Борис Сергеевич уехал в Белоярский район с рабочим визитом», — сообщила Букаринова.

Ранее URA.RU сообщало, что активист из ХМАО жалуется Соловьеву из-за желто-голубой вывески. Эдуард Чуприна написал в социальных сетях российскому телеведущему Владимиру Соловьеву и изложил свои претензии по поводу вывески в Сургуте, выкрашенной в цвета флага Украины.