02 октября 2022
01 октября 2022
30 сентября 2022

Минстрой профинансирует снос домов в ХМАО

Министерство строительства РФ разработало изменения в госпрограмме расселения специально для ХМАО
© Служба новостей «URA.RU»
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Снос заброшенных домов на улице Российской. Челябинск , снос дома, сгоревший дом, реновация, заброшенные дома
Минстрой планирует софинансирование сноса «фенольных» домов в ХМАО Фото:

Министерство строительства РФ разработало изменения в госпрограмме расселения специально для ХМАО. Речь идет о софинансировании региональных программ по расселению домов с превышением предельно допустимой концентрации фенола и формальдегида. Об этом сообщается в проекте постановления правительства.

«В ХМАО насчитывается 235 многоквартирных „фенольных домов“, в которых проживало более 10 тысяч югорчан. Изменения окажут положительное влияние на социальные условия жизни граждан», — уточняется в документе.

Ранее URA.RU рассказывало, что замминистра строительства РФ Юрий Гордеев и депутат Госдумы от ХМАО Ольга Ануфриева обратили внимание властей Югры на расселение домов, содержащих в конструкциях фенол и формальдегид. На их ликвидацию власти округа затратят порядка 13,1 млрд рублей.

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Министерство строительства РФ разработало изменения в госпрограмме расселения специально для ХМАО. Речь идет о софинансировании региональных программ по расселению домов с превышением предельно допустимой концентрации фенола и формальдегида. Об этом сообщается в проекте постановления правительства. «В ХМАО насчитывается 235 многоквартирных „фенольных домов“, в которых проживало более 10 тысяч югорчан. Изменения окажут положительное влияние на социальные условия жизни граждан», — уточняется в документе. Ранее URA.RU рассказывало, что замминистра строительства РФ Юрий Гордеев и депутат Госдумы от ХМАО Ольга Ануфриева обратили внимание властей Югры на расселение домов, содержащих в конструкциях фенол и формальдегид. На их ликвидацию власти округа затратят порядка 13,1 млрд рублей.
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