Минстрой профинансирует снос домов в ХМАО

Министерство строительства РФ разработало изменения в госпрограмме расселения специально для ХМАО

03 октября 2022 в 04:17 Размер текста - 17 +

Минстрой планирует софинансирование сноса «фенольных» домов в ХМАО Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Министерство строительства РФ разработало изменения в госпрограмме расселения специально для ХМАО. Речь идет о софинансировании региональных программ по расселению домов с превышением предельно допустимой концентрации фенола и формальдегида. Об этом сообщается в проекте постановления правительства. «В ХМАО насчитывается 235 многоквартирных „фенольных домов“, в которых проживало более 10 тысяч югорчан. Изменения окажут положительное влияние на социальные условия жизни граждан», — уточняется в документе. Ранее URA.RU рассказывало, что замминистра строительства РФ Юрий Гордеев и депутат Госдумы от ХМАО Ольга Ануфриева обратили внимание властей Югры на расселение домов, содержащих в конструкциях фенол и формальдегид. На их ликвидацию власти округа затратят порядка 13,1 млрд рублей.

Министерство строительства РФ разработало изменения в госпрограмме расселения специально для ХМАО. Речь идет о софинансировании региональных программ по расселению домов с превышением предельно допустимой концентрации фенола и формальдегида. Об этом сообщается в проекте постановления правительства. «В ХМАО насчитывается 235 многоквартирных „фенольных домов“, в которых проживало более 10 тысяч югорчан. Изменения окажут положительное влияние на социальные условия жизни граждан», — уточняется в документе. Ранее URA.RU рассказывало, что замминистра строительства РФ Юрий Гордеев и депутат Госдумы от ХМАО Ольга Ануфриева обратили внимание властей Югры на расселение домов, содержащих в конструкциях фенол и формальдегид. На их ликвидацию власти округа затратят порядка 13,1 млрд рублей.