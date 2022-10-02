Милорад Додик заявил о своей победе на выборах президента в Боснии и Герцеговине

Действующий член Президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик заявил о своей победе на выборах на пост президента Республики Сербской. С победной речью в ночь на понедельник Додик обратился к избирателям из штаба партии «Союз независимых социал-демократов».
«Меня поддержали 274 977 человек, а мою конкурентку — 246 425 человек. Это нас убеждает, что такой результат и такой тренд абсолютно гарантирует [победу], и мы можем с серьезностью говорить, что я победил на этих президентских выборах», — приводит слова Додика ТАСС. Политик также отметил, что на посту президента будет сотрудничать с Сербией, Венгрией и Россией.
Летом, во время визита на ПМЭФ Додик заявлял, что Босния и Герцеговина не желает присоединяться к санкциям против России, страна пытается избежать внешнего влияния на свою политику. Он также сообщал, что Республика Сербская и Народная Скупщина (парламент) энтитета также выступили против введения антироссийских санкций.
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