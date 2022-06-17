Босния выступила с протестом против антироссийских санкций

18 июня 2022 в 03:11 Размер текста - 17 +

Босния и Герцеговина не желала присоединяться к санкциям Евросоюза Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Босния и Герцеговина не желает присоединяться к санкциям против России, страна пытается избежать внешнего влияния на свою политику со стороны России. Об этом заявил член президиума балканской страны Милорад Додик на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в рамках ПМЭФ. «Мы пытаемся выдержать нашу политику без влияния. Мы не хотели присоединяться к санкциям», — сказал Милорад Додик. Трансляция встречи велась на канале «Россия-24». Европейские страны ввели санкции против России из-за спецоперации на Украине. Однако ряд государств выступили против политики ограничений. Так, президент Сербии Александр Вучич заявлял, что страна не станет вводить санкции против РФ сколько сможет, потому что это предусмотрено решением Совета национальной безопасности страны. Милорад Додик также сообщал, что Республика Сербская и Народная Скупщина (парламент) энтитета также выступили против введения антироссийских санкций. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Босния и Герцеговина не желает присоединяться к санкциям против России, страна пытается избежать внешнего влияния на свою политику со стороны России. Об этом заявил член президиума балканской страны Милорад Додик на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в рамках ПМЭФ. «Мы пытаемся выдержать нашу политику без влияния. Мы не хотели присоединяться к санкциям», — сказал Милорад Додик. Трансляция встречи велась на канале «Россия-24». Европейские страны ввели санкции против России из-за спецоперации на Украине. Однако ряд государств выступили против политики ограничений. Так, президент Сербии Александр Вучич заявлял, что страна не станет вводить санкции против РФ сколько сможет, потому что это предусмотрено решением Совета национальной безопасности страны. Милорад Додик также сообщал, что Республика Сербская и Народная Скупщина (парламент) энтитета также выступили против введения антироссийских санкций.