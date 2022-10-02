Курганская артистка признана лучшим концертмейстером международного конкурса

03 октября 2022 в 06:54 Размер текста - 17 +

Конкурс проводился в первых числах октября в Тюмени (архивное фото) Фото: Размик Закарян © URA.RU Артисты Курганской филармонии успешно выступили в региональном туре международного конкурса исполнителей русского романса «Романсиада», получив сразу несколько наград. Такая информация появилась в группе Курганского театрально-концертного объединения в соцсети «ВКонтакте». «Нина Тимирбаева (сопрано) и Мария Мустакаева (меццо-сопрано) стали лауреатами западно-сибирского тура XXVI Международного конкурса „Романсиада“. Лейла Рубан (фортепиано) удостоена диплома лучшего концертмейстера конкурса», — указано в сообщении. В Кургане в середине августа проходил концерт сразу трех симфонических оркестров, об этом URA.RU сообщало ранее. Музыкальные коллективы играли для жителей на Троицкой площади. Местные власти анонсировали мероприятие как праздник симфонической музыки «Симфониада».

Артисты Курганской филармонии успешно выступили в региональном туре международного конкурса исполнителей русского романса «Романсиада», получив сразу несколько наград. Такая информация появилась в группе Курганского театрально-концертного объединения в соцсети «ВКонтакте». «Нина Тимирбаева (сопрано) и Мария Мустакаева (меццо-сопрано) стали лауреатами западно-сибирского тура XXVI Международного конкурса „Романсиада“. Лейла Рубан (фортепиано) удостоена диплома лучшего концертмейстера конкурса», — указано в сообщении. В Кургане в середине августа проходил концерт сразу трех симфонических оркестров, об этом URA.RU сообщало ранее. Музыкальные коллективы играли для жителей на Троицкой площади. Местные власти анонсировали мероприятие как праздник симфонической музыки «Симфониада».