Для курганцев на улице прозвучали шедевры мировой классики

«Симфониаду» провели на Троицкой площади возле филармонии Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане завершился концерт сразу трех симфонических оркестров на Троицкой площади. Местные власти анонсировали мероприятие, как «праздник симфонической музыки «Симфониада». Отрывком концерта поделилась в своем telegram-канале замгубернатора региона Оксана Куташи, отметив, что концерт прошел «душевно и красочно, зрителей очень много».

«Благодарим всех музыкантов Зауральского симфонического, Екатеринбургского молодежного и Омского симфонического оркестров, которые сегодня подарили волшебную атмосферу и незабываемые впечатления жителям и гостям Курганской области», — прокомментировали мероприятие в telegram-канале правительства Курганской области.

На сцене под открытым небом прозвучали произведения Моцарта, Штрауса, Шостаковича, Глинки, Мусоргского и других композиторов, а еще музыкальные фрагменты из балетов и кинофильмов. Симфоническое шоу для зрителей было бесплатным. Власти также приглашают всех курганцев в следующую субботу, 20 августа, в 20:30 на Троицкую площадь на концерт группы «Любэ».

Ранее URA.RU сообщало, что замгубернатора Вадима Шумкова Оксана Куташи пообещала курганцам незабываемый концерт. Она отметила, что исполнение симфонической музыки на открытой площадке требует особой настройки звукоаппаратуры.

«Зрителей было много», сообщили местные власти Telegram-канал главы региона Вадиа Шумкова