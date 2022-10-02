В Екатеринбурге повестки о мобилизации разносят заводчане, получившие бронь на оборонном предприятии

03 октября 2022 в 16:17 Размер текста - 17 +

Разносить повестки могут не только сотрудники военкомата, но и гражданские лица Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Сотрудники Уральского электромеханического завода начали разносить повестки тем, кто попадает под частичную мобилизацию. Об этом URA.RU рассказал один из работников предприятия, пожелавший остаться анонимным. «Наш завод относится к предприятиям военно-промышленного комплекса, а значит все сотрудники попадают под бронь. Но при этом нас просят разносить повестки. Выдают по 35 штук на человека и отправляют на обход по квартирам», — рассказал екатеринбуржец. По словам мужчины, он разносил повестки жителям Октябрьского района. При этом собеседник агентства отмечает, что за время обхода он ни разу не столкнулся с негативом со стороны получателей. «Все были доброжелательны, в основном попадались люди, которые ранее служили в Вооруженных силах РФ. Они рассказывали, что повестка не стала неожиданностью: все ждали вызова и к отправке уже давно готовы», — заявил заводчанин. Как сообщила URA.RU представитель военного комиссариата Свердловской области Алена Сочнева, разносить повестки могут в том числе и гражданские лица. «Закон позволяет, в случае необходимости, привлекать к раздаче повесток гражданских лиц», — сообщила Сочнева. Корреспондент URA.RU направил официальный запрос в пресс-службу Уральского электромеханического завода с просьбой подтвердить или опровергнуть информацию. На момент публикации новости ответа не поступало. Президент РФ Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России 21 сентября. Позже Минобороны РФ утвердило полный перечень освобожденных от мобилизации. Согласно ему, бронь получают граждане, работающие на предприятиях оборонно-промышленного комплекса, в аккредитованных ИТ-компаний, СМИ. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Сотрудники Уральского электромеханического завода начали разносить повестки тем, кто попадает под частичную мобилизацию. Об этом URA.RU рассказал один из работников предприятия, пожелавший остаться анонимным. «Наш завод относится к предприятиям военно-промышленного комплекса, а значит все сотрудники попадают под бронь. Но при этом нас просят разносить повестки. Выдают по 35 штук на человека и отправляют на обход по квартирам», — рассказал екатеринбуржец. По словам мужчины, он разносил повестки жителям Октябрьского района. При этом собеседник агентства отмечает, что за время обхода он ни разу не столкнулся с негативом со стороны получателей. «Все были доброжелательны, в основном попадались люди, которые ранее служили в Вооруженных силах РФ. Они рассказывали, что повестка не стала неожиданностью: все ждали вызова и к отправке уже давно готовы», — заявил заводчанин. Как сообщила URA.RU представитель военного комиссариата Свердловской области Алена Сочнева, разносить повестки могут в том числе и гражданские лица. «Закон позволяет, в случае необходимости, привлекать к раздаче повесток гражданских лиц», — сообщила Сочнева. Корреспондент URA.RU направил официальный запрос в пресс-службу Уральского электромеханического завода с просьбой подтвердить или опровергнуть информацию. На момент публикации новости ответа не поступало. Президент РФ Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России 21 сентября. Позже Минобороны РФ утвердило полный перечень освобожденных от мобилизации. Согласно ему, бронь получают граждане, работающие на предприятиях оборонно-промышленного комплекса, в аккредитованных ИТ-компаний, СМИ.