В Кургане установили мемориальную доску легенде областного общепита. Фото

03 октября 2022 в 14:20 Размер текста - 17 +

При Ланских в регионе ежегодно появлялось по 15-20 новых столовых (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В центре Кургана установили мемориальную доску почетному гражданину Курганской области Анастасии Николаевне Ланских. Об этом URA.RU сообщила ее внучка Анастасия Ланских. Анастасия Николаевна с 1974 по 1983 годы возглавляла управление общественного питания Курганского облисполкома. «По закону, мемориальную доску можно установить по прошествии пяти лет со дня смерти выдающегося человека. В определенных случаях это можно сделать раньше, однако четких критериев „исключительности“ нет, и я очень благодарна городской комиссии по историческому наследию и Курганской городской думе за то, что поддержали и приняли решение о досрочном размещении мемориала», — рассказала Ланских. Доска размещена на фасаде дома на улице Урицкого, 29. Ее сделали и установили за счет внучки Анастасии Николаевны. Анастасия Николаевна Ланских скончалась в 2021 году. Ей было 93 года. Ланских в Курганской области называли легендой общепита. С 1965 по 1974 годы она работала заместителем начальника Курганского областного управления торговли, с 1974 по 1983 годы возглавляла управление общественного питания Курганского облисполкома. Ежегодно при ней вводилось по 15-20 столовых на стройках и промышленных предприятиях региона. По словам внучки, благодаря Ланских, в том числе, появились кафе «Сказка» (сейчас уже не работает) и ресторан «Сокол». Мемориальную доску разместили на фасаде здания, расположенного по адресу: ул. Урицкого, 29 Фото: Анастасия Ланских

В центре Кургана установили мемориальную доску почетному гражданину Курганской области Анастасии Николаевне Ланских. Об этом URA.RU сообщила ее внучка Анастасия Ланских. Анастасия Николаевна с 1974 по 1983 годы возглавляла управление общественного питания Курганского облисполкома. «По закону, мемориальную доску можно установить по прошествии пяти лет со дня смерти выдающегося человека. В определенных случаях это можно сделать раньше, однако четких критериев „исключительности“ нет, и я очень благодарна городской комиссии по историческому наследию и Курганской городской думе за то, что поддержали и приняли решение о досрочном размещении мемориала», — рассказала Ланских. Доска размещена на фасаде дома на улице Урицкого, 29. Ее сделали и установили за счет внучки Анастасии Николаевны. Анастасия Николаевна Ланских скончалась в 2021 году. Ей было 93 года. Ланских в Курганской области называли легендой общепита. С 1965 по 1974 годы она работала заместителем начальника Курганского областного управления торговли, с 1974 по 1983 годы возглавляла управление общественного питания Курганского облисполкома. Ежегодно при ней вводилось по 15-20 столовых на стройках и промышленных предприятиях региона. По словам внучки, благодаря Ланских, в том числе, появились кафе «Сказка» (сейчас уже не работает) и ресторан «Сокол».