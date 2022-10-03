В Финляндии перестали принимать карты UnionPay из-за россиян

03 октября 2022 в 13:03 Размер текста - 17 +

Карты UnionPay оказались под запретом в Финляндии Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Карты платежной системы UnionPay, популярные у россиян, больше не обслуживаются в финских банкоматах Nosto. Об этом сообщил представитель этой сети банкоматов Ристо Лепо. «Мы достигли соглашения с партнерами и непосредственно с UnionPay, что с 3 октября работа китайских карт в финских устройствах Nosto будет остановлена», — цитирует Лепо РИА «Новости». Среди причин назвали то, с какой скоростью приезжие россияне снимали наличные деньги из банкоматов. Владельцы сети не успевали пополнять наличность вовремя. Ранее URA.RU сообщало, что Финляндия закрывает границы для россиян. В Кремле уточняли, что заранее ожидали деталей о строительстве забора на границе с Россией. Западные страны стали вводить антироссийские санкции после того, как РФ начала спецоперацию на Украине. Основная задача СВО, по словам президента РФ Владимира Путина, заключается в защите мирного населения Донбасса от геноцида со стороны киевских властей.

Карты платежной системы UnionPay, популярные у россиян, больше не обслуживаются в финских банкоматах Nosto. Об этом сообщил представитель этой сети банкоматов Ристо Лепо. «Мы достигли соглашения с партнерами и непосредственно с UnionPay, что с 3 октября работа китайских карт в финских устройствах Nosto будет остановлена», — цитирует Лепо РИА «Новости». Среди причин назвали то, с какой скоростью приезжие россияне снимали наличные деньги из банкоматов. Владельцы сети не успевали пополнять наличность вовремя. Ранее URA.RU сообщало, что Финляндия закрывает границы для россиян. В Кремле уточняли, что заранее ожидали деталей о строительстве забора на границе с Россией. Западные страны стали вводить антироссийские санкции после того, как РФ начала спецоперацию на Украине. Основная задача СВО, по словам президента РФ Владимира Путина, заключается в защите мирного населения Донбасса от геноцида со стороны киевских властей.