В Финляндии перестали принимать карты UnionPay из-за россиян

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Карты UnionPay оказались под запретом в Финляндии Фото:
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Карты платежной системы UnionPay, популярные у россиян, больше не обслуживаются в финских банкоматах Nosto. Об этом сообщил представитель этой сети банкоматов Ристо Лепо.

«Мы достигли соглашения с партнерами и непосредственно с UnionPay, что с 3 октября работа китайских карт в финских устройствах Nosto будет остановлена», — цитирует Лепо РИА «Новости». Среди причин назвали то, с какой скоростью приезжие россияне снимали наличные деньги из банкоматов. Владельцы сети не успевали пополнять наличность вовремя.

Ранее URA.RU сообщало, что Финляндия закрывает границы для россиян. В Кремле уточняли, что заранее ожидали деталей о строительстве забора на границе с Россией. Западные страны стали вводить антироссийские санкции после того, как РФ начала спецоперацию на Украине. Основная задача СВО, по словам президента РФ Владимира Путина, заключается в защите мирного населения Донбасса от геноцида со стороны киевских властей.

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Карты платежной системы UnionPay, популярные у россиян, больше не обслуживаются в финских банкоматах Nosto. Об этом сообщил представитель этой сети банкоматов Ристо Лепо. «Мы достигли соглашения с партнерами и непосредственно с UnionPay, что с 3 октября работа китайских карт в финских устройствах Nosto будет остановлена», — цитирует Лепо РИА «Новости». Среди причин назвали то, с какой скоростью приезжие россияне снимали наличные деньги из банкоматов. Владельцы сети не успевали пополнять наличность вовремя. Ранее URA.RU сообщало, что Финляндия закрывает границы для россиян. В Кремле уточняли, что заранее ожидали деталей о строительстве забора на границе с Россией. Западные страны стали вводить антироссийские санкции после того, как РФ начала спецоперацию на Украине. Основная задача СВО, по словам президента РФ Владимира Путина, заключается в защите мирного населения Донбасса от геноцида со стороны киевских властей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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