В Кремле высказались о решении Финляндии отгородиться от РФ

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Контрольно-пропускной пункт «Звериноголовское». Звериноголовский район. , кпп, шипы, граница россии
Кремль ждет деталей о строительстве Финляндией забора на границе с Россией Фото:

В Кремле ожидают деталей решения Финляндии о строительстве забора на границе с Россией. Пока никаких подробностей Москве неизвестно, сообщил URA.RU пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Пока никак [не отреагировали]. Мы не знаем деталей этого решения», — пояснил Песков.

Финляндия заявила о намерении построить забор на границе с Россией из-за изменений в сфере безопасности. Вместе с тем Пограничная служба страны заявила, что из-за протяженности границы в 1,3 тысячи километров, в ближайшие два-три года может быть построено только порядка 130-260 км.

Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы: @uranews

В Кремле ожидают деталей решения Финляндии о строительстве забора на границе с Россией. Пока никаких подробностей Москве неизвестно, сообщил URA.RU пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Пока никак [не отреагировали]. Мы не знаем деталей этого решения», — пояснил Песков. Финляндия заявила о намерении построить забор на границе с Россией из-за изменений в сфере безопасности. Вместе с тем Пограничная служба страны заявила, что из-за протяженности границы в 1,3 тысячи километров, в ближайшие два-три года может быть построено только порядка 130-260 км.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...