В Кремле высказались о решении Финляндии отгородиться от РФ

27 сентября 2022 в 14:55 Размер текста - 17 +

Кремль ждет деталей о строительстве Финляндией забора на границе с Россией Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Кремле ожидают деталей решения Финляндии о строительстве забора на границе с Россией. Пока никаких подробностей Москве неизвестно, сообщил URA.RU пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Пока никак [не отреагировали]. Мы не знаем деталей этого решения», — пояснил Песков. Финляндия заявила о намерении построить забор на границе с Россией из-за изменений в сфере безопасности. Вместе с тем Пограничная служба страны заявила, что из-за протяженности границы в 1,3 тысячи километров, в ближайшие два-три года может быть построено только порядка 130-260 км.

В Кремле ожидают деталей решения Финляндии о строительстве забора на границе с Россией. Пока никаких подробностей Москве неизвестно, сообщил URA.RU пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Пока никак [не отреагировали]. Мы не знаем деталей этого решения», — пояснил Песков. Финляндия заявила о намерении построить забор на границе с Россией из-за изменений в сфере безопасности. Вместе с тем Пограничная служба страны заявила, что из-за протяженности границы в 1,3 тысячи километров, в ближайшие два-три года может быть построено только порядка 130-260 км.