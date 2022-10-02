В Тюменской области выбрали нового главу района

Сергей Сидоренко возглавил администрацию Вагайского района Тюменской области

03 октября 2022 в 13:32 Размер текста - 17 +

Кандидатура Сергея Сидоренко была поддержана единогласно Фото: Игорь Меркулов © URA.RU Главой Вагайского района Тюменской области 3 октября выбран Сергей Сидоренко. Об этом в своем telegram-канале сообщил губернатор Александр Моор. «Только что на заседании районной думы главой Вагайского муниципального района единогласно избран Сергей Сидоренко. Желаю Сергею Михайловичу успехов и плодотворной работы на благо жителей Вагайского района», — написал Моор. С 2005 года Вагайский район возглавлял Рамай Сунгатулин. О причине его отставки официально не сообщается. URA.RU направило по этому поводу запрос в информационный центр правительства региона.

Главой Вагайского района Тюменской области 3 октября выбран Сергей Сидоренко. Об этом в своем telegram-канале сообщил губернатор Александр Моор. «Только что на заседании районной думы главой Вагайского муниципального района единогласно избран Сергей Сидоренко. Желаю Сергею Михайловичу успехов и плодотворной работы на благо жителей Вагайского района», — написал Моор. С 2005 года Вагайский район возглавлял Рамай Сунгатулин. О причине его отставки официально не сообщается. URA.RU направило по этому поводу запрос в информационный центр правительства региона.