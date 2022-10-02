В Тюменской области выбрали нового главу района

Кандидатура Сергея Сидоренко была поддержана единогласно
Главой Вагайского района Тюменской области 3 октября выбран Сергей Сидоренко. Об этом в своем telegram-канале сообщил губернатор Александр Моор.
«Только что на заседании районной думы главой Вагайского муниципального района единогласно избран Сергей Сидоренко. Желаю Сергею Михайловичу успехов и плодотворной работы на благо жителей Вагайского района», — написал Моор.
С 2005 года Вагайский район возглавлял Рамай Сунгатулин. О причине его отставки официально не сообщается. URA.RU направило по этому поводу запрос в информационный центр правительства региона.
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