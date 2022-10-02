02 октября 2022
01 октября 2022

В Тюменской области выбрали нового главу района

Сергей Сидоренко возглавил администрацию Вагайского района Тюменской области
© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание городской Думы. Курган, рука, поднятая рука, голосование
Кандидатура Сергея Сидоренко была поддержана единогласно Фото:

Главой Вагайского района Тюменской области 3 октября выбран Сергей Сидоренко. Об этом в своем telegram-канале сообщил губернатор Александр Моор.

«Только что на заседании районной думы главой Вагайского муниципального района единогласно избран Сергей Сидоренко. Желаю Сергею Михайловичу успехов и плодотворной работы на благо жителей Вагайского района», — написал Моор.

С 2005 года Вагайский район возглавлял Рамай Сунгатулин. О причине его отставки официально не сообщается. URA.RU направило по этому поводу запрос в информационный центр правительства региона.

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Главой Вагайского района Тюменской области 3 октября выбран Сергей Сидоренко. Об этом в своем telegram-канале сообщил губернатор Александр Моор. «Только что на заседании районной думы главой Вагайского муниципального района единогласно избран Сергей Сидоренко. Желаю Сергею Михайловичу успехов и плодотворной работы на благо жителей Вагайского района», — написал Моор. С 2005 года Вагайский район возглавлял Рамай Сунгатулин. О причине его отставки официально не сообщается. URA.RU направило по этому поводу запрос в информационный центр правительства региона.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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