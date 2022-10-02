Три десятка жителей Челябинской области мобилизовали по ошибке

Омбудсмен Юлия Сударенко: за неделю в Челябинской области вернули домой 27 ошибочно мобилизованных

С 21 сентября омбудсмен Юлия Сударенко работает с мобилизованным и военкоматами Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

За неделю 27 жителей Челябинской области признали мобилизованными по ошибке и вернули домой. Об этом сообщила URA.RU уполномоченный по правам человека в регионе Юлия Сударенко.

«За прошедшую неделю по вопросам частичной мобилизации ко мне поступило 572 обращения, были восстановлены права 27 граждан. В 10 случаях были аннулированы повестки, еще 17 человек вернули из воинских частей», — пояснила URA.RU обмудсмен.

По ее словам, что пять южноуральцев признали негодными к мобилизации по состоянию здоровья. Оставшиеся, в большинстве, имели бронь на своих предприятиях — но сведения об этом не были вовремя предоставлены в военкомат. В ряде случаев вернуть мобилизованных просили их родственники, но мужчины отказались от аннулирования призыва, даже имея на то законные основания. Ранее при участии Сударенко домой вернули 16 ошибочно мобилизованных граждан, в том числе семерых — уже из частей. За первые несколько дней работы горячей линии к ней поступило 349 обращений.

«Я признательна военкому Челябинской области Андрею Максурову, представителям военной прокуратуры, городским и районным прокурорам за общую и слаженную работу. Мобилизованных же с проблемами по здоровью прошу приходить с подтверждающими документами в военкоматы. Если человек уже находится в воинской части, требовать проведения медобследования уже там», — добавила Сударенко.

Указ о частичной мобилизации президент Владимир Путин объявил 21 сентября. Призвать на военную службу из запаса предполагается 300 тысяч граждан России.