Семерых мобилизованных по ошибке челябинцев вернули из воинских частей

Омбудсмен Юлия Сударенко: из 16 ошибочно мобилизованных челябинцев семь вернули из армии

30 сентября 2022 в 16:53 Размер текста - 17 +

Часть мобилизованных челябинцев призвали по ошибке (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Семь ошибочно мобилизованных жителей Челябинской области вернулись домой из воинских частей, сообщила 30 сентября URA.RU региональный омбудсмен Юлия Сударенко. Всего мобилизацию отменили для 16 человек. «После нашего вмешательства ошибки мобилизации признали ошибочной для 16 южноуральцев. Из них семь человек вернули уже из воинских частей», — рассказала Сударенко URA.RU. По ее словам, за четыре дня работы горячей линии на нее поступило 349 обращений. Тем, кто не может пробиться из-за вала звонков, она посоветовала писать на электронную почту. Она добавила, что значительное число обращений было посвящено вопросам брони от мобилизации. Часть имеющих на нее право уже успели отбыть в части, но — благодаря быстрому реагированию военкоматов и органов прокуратуры — двух человек удалось вернуть домой. Мобилизацию в России объявили 21 сентября. Задачи, которые поставлены перед Вооруженными Силами РФ, соответствуют задачам проводимой спецоперации на Украине. Челябинский губернатор Алексей Текслер сообщил, что правительство региона обеспечит мобилизованных теплыми вещами и обувью. Также им предоставят газовую горелку, фонарик, индивидуальную аптечку и сухпаек. Кроме того, на каждого ребенка в семье выплатят по 20 тысяч рублей из областного бюджета.

Семь ошибочно мобилизованных жителей Челябинской области вернулись домой из воинских частей, сообщила 30 сентября URA.RU региональный омбудсмен Юлия Сударенко. Всего мобилизацию отменили для 16 человек. «После нашего вмешательства ошибки мобилизации признали ошибочной для 16 южноуральцев. Из них семь человек вернули уже из воинских частей», — рассказала Сударенко URA.RU. По ее словам, за четыре дня работы горячей линии на нее поступило 349 обращений. Тем, кто не может пробиться из-за вала звонков, она посоветовала писать на электронную почту. Она добавила, что значительное число обращений было посвящено вопросам брони от мобилизации. Часть имеющих на нее право уже успели отбыть в части, но — благодаря быстрому реагированию военкоматов и органов прокуратуры — двух человек удалось вернуть домой. Мобилизацию в России объявили 21 сентября. Задачи, которые поставлены перед Вооруженными Силами РФ, соответствуют задачам проводимой спецоперации на Украине. Челябинский губернатор Алексей Текслер сообщил, что правительство региона обеспечит мобилизованных теплыми вещами и обувью. Также им предоставят газовую горелку, фонарик, индивидуальную аптечку и сухпаек. Кроме того, на каждого ребенка в семье выплатят по 20 тысяч рублей из областного бюджета.