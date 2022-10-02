Тюменским женам мобилизованных окажут психологическую помощь

Женам тюменских резервистов окажут бесплатную психологическую поддержку

03 октября 2022 в 17:08 Размер текста - 17 +

Психологические встречи будут проходить на регулярной основе Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Жены тюменцев, призванных в рамках частичной мобилизации, организовали для женщин поддерживающие встречи с психологом. Информацию об этом они разместили в закрытом чате «Мобилизация М72». «Первая встреча состоится на этой неделе, 7 октября, в 19:00 по адресу: ул. Протозанова, 10/1, вход со двора. Приедет медицинский психотерапевт-психиатр с большим опытом. Личные данные никакие не требуются, нужно будет просто позвонить и назвать имя (псевдоним) для записи по телефону: 8-922-48-37-939, так как количество мест ограничено. Темы будут о том, как справиться с паническими атаками, стрессом, вернуться в ресурсное состояние. Встречи будут бесплатными», — рассказывает автор объявления Марья Тукачева. Ранее агентство URA.RU рассказывало о «тайном клубе», организованном родственницами тюменских мобилизованных. Там женщины поддерживают другу друга, делятся последними новостями и членству допускают только тех, кто действительно попадает под частичные сборы.

Жены тюменцев, призванных в рамках частичной мобилизации, организовали для женщин поддерживающие встречи с психологом. Информацию об этом они разместили в закрытом чате «Мобилизация М72». «Первая встреча состоится на этой неделе, 7 октября, в 19:00 по адресу: ул. Протозанова, 10/1, вход со двора. Приедет медицинский психотерапевт-психиатр с большим опытом. Личные данные никакие не требуются, нужно будет просто позвонить и назвать имя (псевдоним) для записи по телефону: 8-922-48-37-939, так как количество мест ограничено. Темы будут о том, как справиться с паническими атаками, стрессом, вернуться в ресурсное состояние. Встречи будут бесплатными», — рассказывает автор объявления Марья Тукачева. Ранее агентство URA.RU рассказывало о «тайном клубе», организованном родственницами тюменских мобилизованных. Там женщины поддерживают другу друга, делятся последними новостями и членству допускают только тех, кто действительно попадает под частичные сборы.