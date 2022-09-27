Женщины мобилизованных тюменцев создали «тайный клуб»

Тюменки в закрытом чате делятся последними новостями от мобилизованных мужчин

28 сентября 2022 в 14:34 Размер текста - 17 +

В чате женщины поддерживают друг друга и делятся последними новостями Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Жены, матери и подруги тюменцев, призванных в рамках частичной мобилизации, создали тайный чат на базе закрытой группы «Мамочки 72 Тюмень». Об этом корреспонденту URA.RU на условиях анонимности сообщила участница закрытого обсуждения. Чат насчитывает более 1700 участниц. «22 сентября, на второй день после объявления мобилизации, девчонки из нашей группы решили создать специальный отдельный чат, потому что на стене основной группы стало слишком много тревожных сообщений и непроверенной информации. Там мы делимся своими переживаниями, поддерживаем друг друга, рассказываем, что нам сказали мужья, которые уже на Андреевском. Чат закрытый, попасть туда можно только когда админ одобрит заявку», — рассказывает участница чата. Ранее агентство URA.RU писало о том, что граждане, которые получили повестку из военкомата, могут зарегистрировать брак в тот же день, в какой было подано заявление. Необходимо только предоставить подтверждающий документ — повестку. Сотни людей, после объявления о частичной мобилизации, поспешили в военкоматы добровольцами.

Жены, матери и подруги тюменцев, призванных в рамках частичной мобилизации, создали тайный чат на базе закрытой группы «Мамочки 72 Тюмень». Об этом корреспонденту URA.RU на условиях анонимности сообщила участница закрытого обсуждения. Чат насчитывает более 1700 участниц. «22 сентября, на второй день после объявления мобилизации, девчонки из нашей группы решили создать специальный отдельный чат, потому что на стене основной группы стало слишком много тревожных сообщений и непроверенной информации. Там мы делимся своими переживаниями, поддерживаем друг друга, рассказываем, что нам сказали мужья, которые уже на Андреевском. Чат закрытый, попасть туда можно только когда админ одобрит заявку», — рассказывает участница чата. Ранее агентство URA.RU писало о том, что граждане, которые получили повестку из военкомата, могут зарегистрировать брак в тот же день, в какой было подано заявление. Необходимо только предоставить подтверждающий документ — повестку. Сотни людей, после объявления о частичной мобилизации, поспешили в военкоматы добровольцами.