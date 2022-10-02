Жительница Тюменской области зарезала бывшего и добила его ударом по голове

03 октября 2022 в 17:29 Размер текста - 17 +

На теле погибшего нашли 14 ножевых ранений, но обвиняемая признала только один удар Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Жительница Тюменской области нанесла своему бывшему сожителю 14 ножевых ранений, а затем ударила деревянным бруском по голове, вследствие чего мужчина скончался. Об этом URA.RU рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы региона. «В ночь с 3 на 4 мая в одной из квартир поселка Надцы Тобольского района между нетрезвыми Альфинур Барсуковой и бывшим сожителем возник конфликт. Женщина схватила нож и нанесла потерпевшему не менее 14 ударов в жизненно важные органы. После чего взяла деревянный брусок, которым нанесла удар по голове мужчины», — рассказали URA.RU в пресс-службе. От полученных ранений мужчина скончался на месте. В суде обвиняемая свою вину не признала. Она утверждала, что лишь хотела напугать мужчину, и только один раз ударила его ножом в запястье. По итогу женщину признали виновной, назначив ей наказание в виде восьми лет лишения свободы. Она также должна будет выплатить 600 тысяч рублей компенсации морального вреда родным убитого.

Жительница Тюменской области нанесла своему бывшему сожителю 14 ножевых ранений, а затем ударила деревянным бруском по голове, вследствие чего мужчина скончался. Об этом URA.RU рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы региона. «В ночь с 3 на 4 мая в одной из квартир поселка Надцы Тобольского района между нетрезвыми Альфинур Барсуковой и бывшим сожителем возник конфликт. Женщина схватила нож и нанесла потерпевшему не менее 14 ударов в жизненно важные органы. После чего взяла деревянный брусок, которым нанесла удар по голове мужчины», — рассказали URA.RU в пресс-службе. От полученных ранений мужчина скончался на месте. В суде обвиняемая свою вину не признала. Она утверждала, что лишь хотела напугать мужчину, и только один раз ударила его ножом в запястье. По итогу женщину признали виновной, назначив ей наказание в виде восьми лет лишения свободы. Она также должна будет выплатить 600 тысяч рублей компенсации морального вреда родным убитого.