В мэрии Перми появится новый куратор ЖКХ

Назначение на должность планируется в ближайшее время
В ближайшее время в департаменте ЖКХ администрации Перми будет назначен новый руководитель. Им станет Станислав Баскаков. Информацию о назначении URA.RU подтвердили в пресс-службе мэрии Перми.
«Должность руководителя городского департамента ЖКХ займет Станислав Баскаков. Точной даты его назначения пока нет», — сообщили агентству в городской администрации.
Сейчас Баскаков возглавляет МУП «Городское коммунальное и тепловое хозяйство». Муниципальным предприятием он руководит с 2016 года.
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