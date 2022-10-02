В мэрии Перми появится новый куратор ЖКХ

Назначение на должность планируется в ближайшее время Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В ближайшее время в департаменте ЖКХ администрации Перми будет назначен новый руководитель. Им станет Станислав Баскаков. Информацию о назначении URA.RU подтвердили в пресс-службе мэрии Перми.

«Должность руководителя городского департамента ЖКХ займет Станислав Баскаков. Точной даты его назначения пока нет», — сообщили агентству в городской администрации.

Сейчас Баскаков возглавляет МУП «Городское коммунальное и тепловое хозяйство». Муниципальным предприятием он руководит с 2016 года.