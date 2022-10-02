02 октября 2022

В мэрии Перми появится новый куратор ЖКХ

© Служба новостей «URA.RU»
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Комитет по бюджету. Курган, чиновники, заседание, депутаты, руки
Назначение на должность планируется в ближайшее время Фото:

В ближайшее время в департаменте ЖКХ администрации Перми будет назначен новый руководитель. Им станет Станислав Баскаков. Информацию о назначении URA.RU подтвердили в пресс-службе мэрии Перми.

«Должность руководителя городского департамента ЖКХ займет Станислав Баскаков. Точной даты его назначения пока нет», — сообщили агентству в городской администрации.

Сейчас Баскаков возглавляет МУП «Городское коммунальное и тепловое хозяйство». Муниципальным предприятием он руководит с 2016 года.

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В ближайшее время в департаменте ЖКХ администрации Перми будет назначен новый руководитель. Им станет Станислав Баскаков. Информацию о назначении URA.RU подтвердили в пресс-службе мэрии Перми. «Должность руководителя городского департамента ЖКХ займет Станислав Баскаков. Точной даты его назначения пока нет», — сообщили агентству в городской администрации. Сейчас Баскаков возглавляет МУП «Городское коммунальное и тепловое хозяйство». Муниципальным предприятием он руководит с 2016 года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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