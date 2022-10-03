Молдавия готовится к мобилизации, чтобы открыть второй фронт с РФ

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Молдавия готова к мобилизации в случае приближения армии РФ, заявила президент Санду Фото:
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Молдавия укрепляет оборонный сектор страны в рамках подготовки к мобилизации на случай приближения российской армии к территории Одессы. Об этом в разговоре с пранкерами Вованом (Владимиром Кузнецовым) и Лексусом (Алексеем Столяровым) заявила президент страны Майя Санду.

«Мы работаем над укреплением нашего оборонного сектора. Мы очень тесно сотрудничаем с румынами в рамках обучения наших специалистов, и мы просим наших партнеров об определенной поддержке», — сказала Санду в ответ на вопрос о готовности страны к проведению мобилизации. «Конечно, мы должны быть к этому готовы», — добавила она. Видео разговора опубликовано в telegram-канале российских пранкеров.

Молдавия также должна быть готова принять все население Одессы в том случае, если российская армия подойдет близко к территории города, отметила президент. «И тогда нам придется защищаться настолько эффективно, насколько этого позволяют наши ресурсы», — отметила она.

На прямой вопрос о мобилизации Санду ответила: «Да. Если это произойдет, то конечно мы проведем мобилизацию».

Министерство обороны Молдавии, в свою очередь, опровергло сообщения о якобы готовящейся в стране мобилизации. «В Молдавии нет обстоятельств и планов объявить мобилизацию» — приводит заявление ведомства РИА «Новости».

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Молдавия укрепляет оборонный сектор страны в рамках подготовки к мобилизации на случай приближения российской армии к территории Одессы. Об этом в разговоре с пранкерами Вованом (Владимиром Кузнецовым) и Лексусом (Алексеем Столяровым) заявила президент страны Майя Санду. «Мы работаем над укреплением нашего оборонного сектора. Мы очень тесно сотрудничаем с румынами в рамках обучения наших специалистов, и мы просим наших партнеров об определенной поддержке», — сказала Санду в ответ на вопрос о готовности страны к проведению мобилизации. «Конечно, мы должны быть к этому готовы», — добавила она. Видео разговора опубликовано в telegram-канале российских пранкеров. Молдавия также должна быть готова принять все население Одессы в том случае, если российская армия подойдет близко к территории города, отметила президент. «И тогда нам придется защищаться настолько эффективно, насколько этого позволяют наши ресурсы», — отметила она. На прямой вопрос о мобилизации Санду ответила: «Да. Если это произойдет, то конечно мы проведем мобилизацию». Министерство обороны Молдавии, в свою очередь, опровергло сообщения о якобы готовящейся в стране мобилизации. «В Молдавии нет обстоятельств и планов объявить мобилизацию» — приводит заявление ведомства РИА «Новости».
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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