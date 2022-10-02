Доброволец из Тюмени едет в Донбасс освобождать свой дом

03 октября 2022 в 19:05 Размер текста - 17 +

Виталию не терпится освободить свой дом и вернуться к мирной жизни Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Уроженец города Шахтерска Донецкой области едет в Донбасс, чтобы принять участие в специальной военной операции. Мужчина намерен освободить свой дом от украинских нацистов, сообщил он корреспонденту URA.RU. «Все началось с того, что нам стали запрещать говорить по-русски. Я владею и русским, и украинским языком. Вот только понять не могу: а почему я вдруг потерял право говорить по-русски, если мне так нравится? В 2014 году, когда ситуация обострилась до настоящих боевых действий, я был вынужден уехать в Тюмень вместе со своей семьей. Теперь, когда семья обеспечена всем необходимым, я могу со спокойной душой ехать на спецоперацию», — рассказал 40-летний Виталий в беседе с URA.RU. Мужчина работает в одной из крупнейших российских компаний. По профессии он сварщик. Сообщил, что по завершению СВО вернется в Тюмень к своей семье и будет жить здесь, поскольку ему очень нравится Тюмень. Уехать обратно в Шахтерск он планирует лишь тогда, когда выйдет на пенсию. 21 сентября президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации. Однако многие опрошенные корреспондентами URA.RU посетители военкоматов говорят, что приходят по своей инициативе, не дожидаясь повесток. Чаще всего свою инициативу они объясняют необходимостью как можно скорее добиться завершения СВО и патриотическим воспитанием.

Уроженец города Шахтерска Донецкой области едет в Донбасс, чтобы принять участие в специальной военной операции. Мужчина намерен освободить свой дом от украинских нацистов, сообщил он корреспонденту URA.RU. «Все началось с того, что нам стали запрещать говорить по-русски. Я владею и русским, и украинским языком. Вот только понять не могу: а почему я вдруг потерял право говорить по-русски, если мне так нравится? В 2014 году, когда ситуация обострилась до настоящих боевых действий, я был вынужден уехать в Тюмень вместе со своей семьей. Теперь, когда семья обеспечена всем необходимым, я могу со спокойной душой ехать на спецоперацию», — рассказал 40-летний Виталий в беседе с URA.RU. Мужчина работает в одной из крупнейших российских компаний. По профессии он сварщик. Сообщил, что по завершению СВО вернется в Тюмень к своей семье и будет жить здесь, поскольку ему очень нравится Тюмень. Уехать обратно в Шахтерск он планирует лишь тогда, когда выйдет на пенсию. 21 сентября президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации. Однако многие опрошенные корреспондентами URA.RU посетители военкоматов говорят, что приходят по своей инициативе, не дожидаясь повесток. Чаще всего свою инициативу они объясняют необходимостью как можно скорее добиться завершения СВО и патриотическим воспитанием.