В пермском министерстве культуры появится новый руководитель

Вера Рябкова назначена заместителем министра культуры Пермского края

03 октября 2022 в 19:42 Размер текста - 17 +

Новый замминистра приступит к работе 4 октября Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Перестановки в правительстве Пермского края У министра культуры Пермского края появится новый заместитель. По информации «Нового компаньона», должность займет экс-заместитель главы Ильинского района Вера Рябкова. «Во вторник, 4 октября в министерстве культуры Пермского края выходит на работу новый заместитель министра — бывший заместитель главы Ильинского района по социальным вопросам Вера Рябкова», — сообщает издание. Место замглавы краевого минкульта пустовало с июня 2022 года. При участии Рябковой в Ильинском районе в 2021 году был открыт новый музей. Он посвящен одному из региональных театров. В пресс-службу министерства культуры региона был направлен запрос.

У министра культуры Пермского края появится новый заместитель. По информации «Нового компаньона», должность займет экс-заместитель главы Ильинского района Вера Рябкова. «Во вторник, 4 октября в министерстве культуры Пермского края выходит на работу новый заместитель министра — бывший заместитель главы Ильинского района по социальным вопросам Вера Рябкова», — сообщает издание. Место замглавы краевого минкульта пустовало с июня 2022 года. При участии Рябковой в Ильинском районе в 2021 году был открыт новый музей. Он посвящен одному из региональных театров. В пресс-службу министерства культуры региона был направлен запрос.