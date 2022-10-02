02 октября 2022

В пермском министерстве культуры появится новый руководитель

Вера Рябкова назначена заместителем министра культуры Пермского края
© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание челябинской городской думы. Челябинск, маникюр, чиновник, документы, женщина
Новый замминистра приступит к работе 4 октября Фото:
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Перестановки в правительстве Пермского края

У министра культуры Пермского края появится новый заместитель. По информации «Нового компаньона», должность займет экс-заместитель главы Ильинского района Вера Рябкова.

«Во вторник, 4 октября в министерстве культуры Пермского края выходит на работу новый заместитель министра — бывший заместитель главы Ильинского района по социальным вопросам Вера Рябкова», — сообщает издание. Место замглавы краевого минкульта пустовало с июня 2022 года.

При участии Рябковой в Ильинском районе в 2021 году был открыт новый музей. Он посвящен одному из региональных театров. В пресс-службу министерства культуры региона был направлен запрос.

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У министра культуры Пермского края появится новый заместитель. По информации «Нового компаньона», должность займет экс-заместитель главы Ильинского района Вера Рябкова. «Во вторник, 4 октября в министерстве культуры Пермского края выходит на работу новый заместитель министра — бывший заместитель главы Ильинского района по социальным вопросам Вера Рябкова», — сообщает издание. Место замглавы краевого минкульта пустовало с июня 2022 года. При участии Рябковой в Ильинском районе в 2021 году был открыт новый музей. Он посвящен одному из региональных театров. В пресс-службу министерства культуры региона был направлен запрос.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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