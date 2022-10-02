В пермском министерстве культуры появится новый руководитель

Новый замминистра приступит к работе 4 октября
новость из сюжетаПерестановки в правительстве Пермского края
У министра культуры Пермского края появится новый заместитель. По информации «Нового компаньона», должность займет экс-заместитель главы Ильинского района Вера Рябкова.
«Во вторник, 4 октября в министерстве культуры Пермского края выходит на работу новый заместитель министра — бывший заместитель главы Ильинского района по социальным вопросам Вера Рябкова», — сообщает издание. Место замглавы краевого минкульта пустовало с июня 2022 года.
При участии Рябковой в Ильинском районе в 2021 году был открыт новый музей. Он посвящен одному из региональных театров. В пресс-службу министерства культуры региона был направлен запрос.
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