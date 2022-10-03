Свердловский депутат, чей отец выводил деньги в офшор, не голосовал за присоединение ЛДНР к РФ

03 октября 2022 в 20:47 Размер текста - 17 +

Депутат ГД Лев Ковпак проигнорировал принятие законов о вхождении новых территорий в состав РФ Фото: Александр Мамаев © URA.RU новость из сюжета Присоединение Донбасса, Запорожья и Херсона к России Депутат Госдумы от Свердловской области Лев Ковпак (Единая Россия) не принимал участие в голосовании по принятию законов о вхождении новых территорий ЛДНР, Запорожья и Херсона в состав РФ. Соответствующая информация появилась на сайте Госдумы. «КОВПАК Лев Игоревич, ЕР. Не голосовал», — сообщается на сайте. URA.RU попыталось связаться с Ковпаком, однако на телефонный звонок корреспондента депутат не ответил. Ранее URA.RU в рубрике «Инсайды» сообщало, что депутат ГД Ковпак отказался голосовать за признание самопровозглашенных ЛНР и ДНР из-за страха попасть в санкционные списки. «Лев и его отец Игорь [Ковпак, основатель торговой сети „Кировский“] в последнее время скупали недвижимость в Австрии, переводили туда прибыль. В случае санкций это же просто сгорит, они останутся ни с чем», — сообщал источник. А в 2021 году агентство рассказывало, что основатель торговой сети «Кировский» Игорь Ковпак, отец Льва, выводил свои деньги на счет в швейцарском банке. Для этого он создал офшор на Виргинских островах. Большую часть средств он заработал в России, в частности в Свердловской области.

Депутат Госдумы от Свердловской области Лев Ковпак (Единая Россия) не принимал участие в голосовании по принятию законов о вхождении новых территорий ЛДНР, Запорожья и Херсона в состав РФ. Соответствующая информация появилась на сайте Госдумы. «КОВПАК Лев Игоревич, ЕР. Не голосовал», — сообщается на сайте. URA.RU попыталось связаться с Ковпаком, однако на телефонный звонок корреспондента депутат не ответил. Ранее URA.RU в рубрике «Инсайды» сообщало, что депутат ГД Ковпак отказался голосовать за признание самопровозглашенных ЛНР и ДНР из-за страха попасть в санкционные списки. «Лев и его отец Игорь [Ковпак, основатель торговой сети „Кировский“] в последнее время скупали недвижимость в Австрии, переводили туда прибыль. В случае санкций это же просто сгорит, они останутся ни с чем», — сообщал источник. А в 2021 году агентство рассказывало, что основатель торговой сети «Кировский» Игорь Ковпак, отец Льва, выводил свои деньги на счет в швейцарском банке. Для этого он создал офшор на Виргинских островах. Большую часть средств он заработал в России, в частности в Свердловской области.