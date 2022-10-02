02 октября 2022

Пермяка осудят за чтение переписки его знакомой

© Служба новостей «URA.RU»
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Мужчина вошел в аккаунт девушки от ее имени и читал переписку Фото:

В Пермском крае перед судом предстанет мужчина, который 4 года читал переписку своей знакомой и сохранял оттуда фотографии девушки. Подробности о преступлении рассказали в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.

«Установлено, что 26-летний житель поселка Ферма (Пермский край) тайно взломал аккаунт своей знакомой и в течение четырех лет читал, о чем девушка переписывается со своими друзьями. Мужчина также сохранял на свой компьютер фотографии знакомой без ведома потерпевшей, что является нарушением тайны переписки», — рассказали в пресс-службе ведомства.

В отношении пермяка было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение тайны переписки гражданина». На сегодняшний день расследование завершено, материалы дела переданы в суд.

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В Пермском крае перед судом предстанет мужчина, который 4 года читал переписку своей знакомой и сохранял оттуда фотографии девушки. Подробности о преступлении рассказали в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю. «Установлено, что 26-летний житель поселка Ферма (Пермский край) тайно взломал аккаунт своей знакомой и в течение четырех лет читал, о чем девушка переписывается со своими друзьями. Мужчина также сохранял на свой компьютер фотографии знакомой без ведома потерпевшей, что является нарушением тайны переписки», — рассказали в пресс-службе ведомства. В отношении пермяка было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение тайны переписки гражданина». На сегодняшний день расследование завершено, материалы дела переданы в суд.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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