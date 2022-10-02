Пермяка осудят за чтение переписки его знакомой

Мужчина вошел в аккаунт девушки от ее имени и читал переписку Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Пермском крае перед судом предстанет мужчина, который 4 года читал переписку своей знакомой и сохранял оттуда фотографии девушки. Подробности о преступлении рассказали в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.

«Установлено, что 26-летний житель поселка Ферма (Пермский край) тайно взломал аккаунт своей знакомой и в течение четырех лет читал, о чем девушка переписывается со своими друзьями. Мужчина также сохранял на свой компьютер фотографии знакомой без ведома потерпевшей, что является нарушением тайны переписки», — рассказали в пресс-службе ведомства.

В отношении пермяка было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение тайны переписки гражданина». На сегодняшний день расследование завершено, материалы дела переданы в суд.