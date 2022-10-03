Два челябинских депутата пропустили заседание Госдумы по вхождению в РФ новых территорий

Два депутата, избранные от Челябинской области, Владимир Павлов и Валерий Гартунг, отсутствовали 3 октября в Госдуме на голосовании по законопроектам о вхождении четыре территорий Донбасса в состав РФ. Это следует из данных, опубликованных на сайте Госдумы.
«Не голосовал», — указано в опции по принятию законопроекта. Гартунг на звонок URA.RU не ответил. Павлов сообщил URA.RU, что с середины прошлой недели находится на больничном.
Гартунг избран в Госдуму от партии «Справедливая Россия» по Коркинскому округу. Павлов выиграл выборы при поддержке «Единой России» в Челябинском округе. Всего в голосовании 3 октября по данному законопроекту не принял участие 41 депутат.
Госдума ратифицировала договоры о присоединении в России Донецкой и Луганской народных республик, Запорожья и Херсонской области. Ранее данное решение поддержали на референдуме жители этих регионов.
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