Два челябинских депутата пропустили заседание Госдумы по вхождению в РФ новых территорий

Валерий Гартунг не голосовал за принятие Донбасса, Херсона и Запорожья в состав РФ Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Присоединение Донбасса, Запорожья и Херсона к России

Два депутата, избранные от Челябинской области, Владимир Павлов и Валерий Гартунг, отсутствовали 3 октября в Госдуме на голосовании по законопроектам о вхождении четыре территорий Донбасса в состав РФ. Это следует из данных, опубликованных на сайте Госдумы.

«Не голосовал», — указано в опции по принятию законопроекта. Гартунг на звонок URA.RU не ответил. Павлов сообщил URA.RU, что с середины прошлой недели находится на больничном.

Гартунг избран в Госдуму от партии «Справедливая Россия» по Коркинскому округу. Павлов выиграл выборы при поддержке «Единой России» в Челябинском округе. Всего в голосовании 3 октября по данному законопроекту не принял участие 41 депутат.

Госдума ратифицировала договоры о присоединении в России Донецкой и Луганской народных республик, Запорожья и Херсонской области. Ранее данное решение поддержали на референдуме жители этих регионов.