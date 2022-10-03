Мобилизованные свердловчане обратились к детям. Фото, видео

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Мобилизованные мужчины поблагодарили детей за отправленные письма со словами поддержки (фото из архива) Фото:
новость из сюжета
Мобилизация в России

Мобилизованные мужчины из Свободного, Верхней и Нижней Салды (Свердловская область), находящиеся в учебном центре в Елани, записали видео, в котором поблагодарили детей, отправивших им письма со словами поддержки. Видеообращение военнослужащих опубликовала администрация Верхней Салды в соцсети «ВКонтакте».

«Уважаемые ребята из Верхней Салды, которые написали нам письма, спасибо за ваши теплые слова. Мы обязательно вернемся. [Желаю вам] мирного неба над головой», — сказал мужчина.

Другой мобилизованный попросил детей продолжать присылать письма. «Пишите еще, не забывайте нас!» — сказал солдат. «Наш дело правое, победа будет за нами!» — заявил другой мобилизованный. Мужчины заверили ребят, что справятся со своей задачей. «Ждите, мы вернемся. Врага не пропустим!» — добавил мужчина.

Салдинские школьники написали письма мобилизованным мужчинам 2 октября. В этот же день сотни жителей города собрали для мобилизованных гуманитарную помощь и отправили в окружной учебный центр, расположенный в Елани. «Объем гумпомощи составил более 600 килограммов. Это вода, газовые горелки, теплые вещи, консервы, техника, медикаменты и средства личной гигиены», — пишет пресс-служба администрации Верхней Салды в соцсети «ВКонтакте».

Частичная мобилизация в России была объявлена 21 сентября. Всего планируется призвать на военную службу около 300 тысяч граждан, из них от Свердловской области — 9,7 тысяч человек.

Дети отправили письма 2 октября
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Вместе с письмами мобилизованным отправили теплые вещи, продукты и медикаменты
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Мобилизованные мужчины из Свободного, Верхней и Нижней Салды (Свердловская область), находящиеся в учебном центре в Елани, записали видео, в котором поблагодарили детей, отправивших им письма со словами поддержки. Видеообращение военнослужащих опубликовала администрация Верхней Салды в соцсети «ВКонтакте». «Уважаемые ребята из Верхней Салды, которые написали нам письма, спасибо за ваши теплые слова. Мы обязательно вернемся. [Желаю вам] мирного неба над головой», — сказал мужчина. Другой мобилизованный попросил детей продолжать присылать письма. «Пишите еще, не забывайте нас!» — сказал солдат. «Наш дело правое, победа будет за нами!» — заявил другой мобилизованный. Мужчины заверили ребят, что справятся со своей задачей. «Ждите, мы вернемся. Врага не пропустим!» — добавил мужчина. Салдинские школьники написали письма мобилизованным мужчинам 2 октября. В этот же день сотни жителей города собрали для мобилизованных гуманитарную помощь и отправили в окружной учебный центр, расположенный в Елани. «Объем гумпомощи составил более 600 килограммов. Это вода, газовые горелки, теплые вещи, консервы, техника, медикаменты и средства личной гигиены», — пишет пресс-служба администрации Верхней Салды в соцсети «ВКонтакте». Частичная мобилизация в России была объявлена 21 сентября. Всего планируется призвать на военную службу около 300 тысяч граждан, из них от Свердловской области — 9,7 тысяч человек.
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