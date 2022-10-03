Для мобилизованных в Чебаркуле устроили концерт

Мобилизованные прибыли в Чебаркуль для боевого слаживания Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

Творческий коллектив 90-й гвардейской танковой дивизии Чебаркуля (Челябинская область) выступил с концертом перед мобилизованными, которые прибыли для боевого слаживания. Об этом сообщает администрация Чебаркуля.

«С напутственными словами к присутствующим обратились командование и настоятель храма Преображения Господня отец Димитрий. Перед бойцами выступили творческий коллектив дивизии, духовой оркестр и вокальный ансамбль „Гвардия“. Завершился концерт песней „Наши танки грязи не боятся“ и словами ведущей: „Танки грязи не боятся! Танки — мощь сухопутных войск! Танки — это сила! Победа будет за нами!“» — говорится в сообщении мэрии.

В Чебаркуле находится военная часть, куда прибывают мобилизованные из разных областей. Там проводятся мероприятия по боевому слаживанию.

Президент России Владимир Путин 21 сентября объявил о частичной мобилизации. Призвать на военную службу из запаса предполагается 300 тысяч граждан России.