Стремоусов: Киев планирует захватить Каховскую ГЭС

Украинское командование вынашивает планы прорваться в Херсонскую область с целью захвата Каховской гидроэлектростанции (ГЭС), но никаких реальных шансов на это у них нет. Об этом заявил заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов.
«Украинские войска, постоянно неся большие потери, предпринимают попытки прорваться вдоль Днепра к дамбе и захватить Каховскую ГЭС, чтобы отрезать пути сообщения, но никаких реальных шансов у них нет. Все их планы нам известны», — приводит слова Стремоусова РИА «Новости».
Россия проводит спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины с 24 февраля. Несмотря на решение жителей Херсонской области войти в состав РФ, закрепленное результатами референдума, Киев продолжает обстреливать регион. Так, 30 сентября в результате удара ВСУ по Херсону погиб первый заместитель главы ВГА по безопасности Алексей Катериничев. Ранее националисты активно наносили удары по Каховской ГЭС в Херсонской области, в том числе с применением американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS большой дальности.
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Украинское командование вынашивает планы прорваться в Херсонскую область с целью захвата Каховской гидроэлектростанции (ГЭС), но никаких реальных шансов на это у них нет. Об этом заявил заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов. «Украинские войска, постоянно неся большие потери, предпринимают попытки прорваться вдоль Днепра к дамбе и захватить Каховскую ГЭС, чтобы отрезать пути сообщения, но никаких реальных шансов у них нет. Все их планы нам известны», — приводит слова Стремоусова РИА «Новости». Россия проводит спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины с 24 февраля. Несмотря на решение жителей Херсонской области войти в состав РФ, закрепленное результатами референдума, Киев продолжает обстреливать регион. Так, 30 сентября в результате удара ВСУ по Херсону погиб первый заместитель главы ВГА по безопасности Алексей Катериничев. Ранее националисты активно наносили удары по Каховской ГЭС в Херсонской области, в том числе с применением американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS большой дальности.