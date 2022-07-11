Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по Каховской ГЭС в Херсонской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в Военно-гражданской администрации (ВГА) Новой Каховки.
«В [Каховскую] ГЭС попал», — сказал собеседник агентства. Информация о разрушениях уточняется, «ущерб тяжело оценить», добавил он.
Херсонская и приазовская часть Запорожской областей были взяты под контроль Вооруженных сил РФ в ходе специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. 10 июля украинские формирования повредили здание городской клинической больницы в Херсоне ударами ракет. Ранее сообщалось, что в небе над Херсоном прогремели четыре взрыва. Предполагалось, что причиной стали сработавшие системы противовоздушной обороны (ПВО).
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