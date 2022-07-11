11 июля 2022

ВСУ ударили по ГЭС в Херсонской области. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Докучаевск. ДНР, дым, донбасс, днр, взрыв
ВСУ ударили по Каховской ГЭС в Херсонской области Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по Каховской ГЭС в Херсонской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в Военно-гражданской администрации (ВГА) Новой Каховки.

«В [Каховскую] ГЭС попал», — сказал собеседник агентства. Информация о разрушениях уточняется, «ущерб тяжело оценить», добавил он.

Херсонская и приазовская часть Запорожской областей были взяты под контроль Вооруженных сил РФ в ходе специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. 10 июля украинские формирования повредили здание городской клинической больницы в Херсоне ударами ракет. Ранее сообщалось, что в небе над Херсоном прогремели четыре взрыва. Предполагалось, что причиной стали сработавшие системы противовоздушной обороны (ПВО).

Получайте письмом все важнейшие новости о самом главном для россиян — спецоперации на Украине. Подпишитесь на наш дайджест!

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по Каховской ГЭС в Херсонской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в Военно-гражданской администрации (ВГА) Новой Каховки. «В [Каховскую] ГЭС попал», — сказал собеседник агентства. Информация о разрушениях уточняется, «ущерб тяжело оценить», добавил он. Херсонская и приазовская часть Запорожской областей были взяты под контроль Вооруженных сил РФ в ходе специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. 10 июля украинские формирования повредили здание городской клинической больницы в Херсоне ударами ракет. Ранее сообщалось, что в небе над Херсоном прогремели четыре взрыва. Предполагалось, что причиной стали сработавшие системы противовоздушной обороны (ПВО).
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...