Замглавы ВГА Херсонской области Катериничев погиб после удара ВСУ

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Акция «Защитим память героев» в честь 23 февраля. Курган, снег, поминки, гвоздики, возложение цветов, похороны
О гибели Катериничева сообщил Малькевич Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Первый заместитель главы ВГА Херсонской области по безопасности Алексей Катериничев погиб в результате обстрела ВСУ по Херсону. Об этом сообщила член Общественной палаты РФ Александр Малькевич.

«Сегодня ночью в результате террористического удара направленной ракетой ВСУ по центру Херсона погиб первый заместитель главы ВГА Херсонской области по безопасности Алексей Катериничев», — написал Малькевич в Telegram. Замглавы ВГА проработал на своей должности полтора месяца, отметил член Общественной палаты.

Успейте подписаться на нашу рассылку до вечера! В ней - главные новости о мобилизации и ходе СВО
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.

Первый заместитель главы ВГА Херсонской области по безопасности Алексей Катериничев погиб в результате обстрела ВСУ по Херсону. Об этом сообщила член Общественной палаты РФ Александр Малькевич. «Сегодня ночью в результате террористического удара направленной ракетой ВСУ по центру Херсона погиб первый заместитель главы ВГА Херсонской области по безопасности Алексей Катериничев», — написал Малькевич в Telegram. Замглавы ВГА проработал на своей должности полтора месяца, отметил член Общественной палаты.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...