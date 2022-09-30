Замглавы ВГА Херсонской области Катериничев погиб после удара ВСУ

О гибели Катериничева сообщил Малькевич Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Первый заместитель главы ВГА Херсонской области по безопасности Алексей Катериничев погиб в результате обстрела ВСУ по Херсону. Об этом сообщила член Общественной палаты РФ Александр Малькевич.

«Сегодня ночью в результате террористического удара направленной ракетой ВСУ по центру Херсона погиб первый заместитель главы ВГА Херсонской области по безопасности Алексей Катериничев», — написал Малькевич в Telegram. Замглавы ВГА проработал на своей должности полтора месяца, отметил член Общественной палаты.