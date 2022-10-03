Челябинца избили за отказ от виртуального секса

Девушки отказались от интима, предложив виртуальную связь Фото: Алексей Колчин © URA.RU

Житель Челябинска подал заявление в полицию на проституток, которые вместо реального секса предложили ему виртуальный. Когда мужчина попытался вернуть свои деньги, его избила охрана.

«Они мне говорят, что по прейскуранту ценник поменялся — 3300 вместо 1300 за час. Я зашел с девушкой, а она говорит, что секс виртуальный, чтобы бактерий и заразу всякую не подцепить», — цитирует пострадавшего Telegram-канал Mash.

Со слов мужчины, от виртуального секса он отказался, поскольку договаривался на традиционную связь. Он попросил вернуть деньги. Девушка ответила, что деньги за услугу были переведены на банковскую карту, их возврат может занять до 30 дней, после чего засмеялась. Тогда мужчина сообщил, что заберет телевизор, чтобы компенсировать расходы за сорвавшийся досуг. После этого в помещении ворвались охранники, которые жестоко избили челябинца. Он написал заявление в полицию. Комментарий от полиции будет опубликован, как только он поступит в редакцию.