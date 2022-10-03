Для пермяков выпустили памятку по трудоустройству на оборонные заводы

Трудоустроиться на оборонное предприятие можно через портал «Работа в России» Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Власти разъяснили жителям Пермского края порядок трудоустройства на предприятия оборонно-промышленного комплекса, а также сообщили, куда обращаться, если соискатель не получил ответ от кадровой службы. Соответствующую инструкцию разместила в своей группе в соцсети «ВКонтакте» администрация Бардымского муниципального округа.

«Создайте или войдите в личный кабинет соискателя на портале „Работа в России“, в строке поиска введите название предприятия или вашей профессии. Система предложит вам свободные места на предприятиях. Выберите рабочее место, откликнитесь на вакансию, нажав на кнопку. Ваш запрос поступит в кадровую службу предприятия. В течение двух суток вы получите ответ от кадровой службы в личный кабинет», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что с сотрудником кадровой службы можно связаться по телефону, указанному в карточке вакансии. При трудоустройстве нужно подтвердить необходимыми документами свою профессию, а также готовность прохождения специальных проверочных мероприятий для подтверждения квалификации. В случае отсутствия ответа от работодателя соискателю советуют обращаться за помощью в районный отдел центра занятости.

Ранее URA.RU рассказывало, что отсрочку от мобилизации для части сотрудников предлагает Пермский мукомольный завод. Сейчас на предприятии объявлен срочный набор сотрудников.