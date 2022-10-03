Украина собралась провести чемпионат мира по футболу в 2030 году

Украина будет участвовать в совместной заявке Испании и Португалии на проведение чемпионата мира по футболу в 2030 году. Об этом сообщает британская газета The Times.
«Новое партнерство должно быть официально объявлено футбольными лидерами Испании и Португалии во время пресс-конференции в штаб-квартире УЕФА в среду. Партнеры выразили надежду на то, что футбол может восстановить мир в стране», — говорится в материале. Планируется, что Украина примет несколько матчей группового этапа.
В июне сборная Украины по футболу проиграла сборной Уэльса со счетом 1:0, в результате чего лишилась права выйти на чемпионат мира 2022 года в Катаре. Виной тому — автогол, забитый капитаном сборной страны Андреем Ярмоленко.
Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы: @uranews
Украина будет участвовать в совместной заявке Испании и Португалии на проведение чемпионата мира по футболу в 2030 году. Об этом сообщает британская газета The Times. «Новое партнерство должно быть официально объявлено футбольными лидерами Испании и Португалии во время пресс-конференции в штаб-квартире УЕФА в среду. Партнеры выразили надежду на то, что футбол может восстановить мир в стране», — говорится в материале. Планируется, что Украина примет несколько матчей группового этапа. В июне сборная Украины по футболу проиграла сборной Уэльса со счетом 1:0, в результате чего лишилась права выйти на чемпионат мира 2022 года в Катаре. Виной тому — автогол, забитый капитаном сборной страны Андреем Ярмоленко.