03 октября 2022

Украина собралась провести чемпионат мира по футболу в 2030 году

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Украина намерена принять несколько матчей группового этапа в 2030 году Фото:

Украина будет участвовать в совместной заявке Испании и Португалии на проведение чемпионата мира по футболу в 2030 году. Об этом сообщает британская газета The Times.

«Новое партнерство должно быть официально объявлено футбольными лидерами Испании и Португалии во время пресс-конференции в штаб-квартире УЕФА в среду. Партнеры выразили надежду на то, что футбол может восстановить мир в стране», — говорится в материале. Планируется, что Украина примет несколько матчей группового этапа.

В июне сборная Украины по футболу проиграла сборной Уэльса со счетом 1:0, в результате чего лишилась права выйти на чемпионат мира 2022 года в Катаре. Виной тому — автогол, забитый капитаном сборной страны Андреем Ярмоленко.

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Украина будет участвовать в совместной заявке Испании и Португалии на проведение чемпионата мира по футболу в 2030 году. Об этом сообщает британская газета The Times. «Новое партнерство должно быть официально объявлено футбольными лидерами Испании и Португалии во время пресс-конференции в штаб-квартире УЕФА в среду. Партнеры выразили надежду на то, что футбол может восстановить мир в стране», — говорится в материале. Планируется, что Украина примет несколько матчей группового этапа. В июне сборная Украины по футболу проиграла сборной Уэльса со счетом 1:0, в результате чего лишилась права выйти на чемпионат мира 2022 года в Катаре. Виной тому — автогол, забитый капитаном сборной страны Андреем Ярмоленко.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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