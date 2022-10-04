Бойцы «Отважных» выступили в поддержку генерала Лапина

04 октября 2022 в 11:19 Размер текста - 17 +

Бойцы «Отважных» вступились за генерала Лапина Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Бойцы из группировки «Отважные», участвующие в спецоперации на Украине, выступили в поддержку генерала Александр Лапина, который принял решение прекратить оборону Красного Лимана. В опубликованном видео один из бойцов заявил, что командующий ЦВО всегда был на передовой. «Говорят, что Александр Павлович отсиживается в тылу. Знаете, у нас в группировке эти сообщения вообще всерьез никто не воспринимает, потому что командующий всегда с нами на передовой, в наших боевых порядках, на пункте управления бригады, командно-наблюдательном пункте батальона, даже, бывало, с группами спецназа на задачи выходил, но периодически он должен быть и в тылу, на своем пункте управления, это даже школьнику понятно», — заявил боец «Отважных», видео опубликовано в telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Также военный отметил, что их отряд вместе с командующим был направлен в Красный Лиман в качестве подкрепления, с целью исправить уже сложившуюся ситуацию на фронте. В заключении боец упомянул фразу актера Сергея Бодрова, который говорил о том, что во время конфликта нельзя говорить плохо о своих. В ходе спецоперации РФ 1 октября вывела свои войска из Красного Лимана. После этого руководивший обороной в городе генерал Лапин подвергся критике со стороны главы Чечни Рамзана Кадырова. Однако многие военкоры вступились за генерала, объяснив, что истинная причина ухода из города — низкая боеготовность войск западного фронта. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Бойцы из группировки «Отважные», участвующие в спецоперации на Украине, выступили в поддержку генерала Александр Лапина, который принял решение прекратить оборону Красного Лимана. В опубликованном видео один из бойцов заявил, что командующий ЦВО всегда был на передовой. «Говорят, что Александр Павлович отсиживается в тылу. Знаете, у нас в группировке эти сообщения вообще всерьез никто не воспринимает, потому что командующий всегда с нами на передовой, в наших боевых порядках, на пункте управления бригады, командно-наблюдательном пункте батальона, даже, бывало, с группами спецназа на задачи выходил, но периодически он должен быть и в тылу, на своем пункте управления, это даже школьнику понятно», — заявил боец «Отважных», видео опубликовано в telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Также военный отметил, что их отряд вместе с командующим был направлен в Красный Лиман в качестве подкрепления, с целью исправить уже сложившуюся ситуацию на фронте. В заключении боец упомянул фразу актера Сергея Бодрова, который говорил о том, что во время конфликта нельзя говорить плохо о своих. В ходе спецоперации РФ 1 октября вывела свои войска из Красного Лимана. После этого руководивший обороной в городе генерал Лапин подвергся критике со стороны главы Чечни Рамзана Кадырова. Однако многие военкоры вступились за генерала, объяснив, что истинная причина ухода из города — низкая боеготовность войск западного фронта.