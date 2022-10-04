Экс-разведчик заступился за генерала Лапина

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При оставлении города Лапин проявил смелость и решительность Фото:
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Российский генерал Александр Лапин проявил смелость и решимость при принятии решения об оставления города Красного Лимана в Донецкой области. Об этом URA.RU заявил военный эксперт, бывший разведчик в сирийском городе Алеппо Анатолий Матвийчук.

«Надо тоже иметь героизм, смелость и решимость, чтобы оставить город, который у всех на слуху, чтобы сохранить группировку. Где-то 1 к 10, 1 к 15 [соотношение наших бойцов к противнику], это подавляющее превосходство», — рассказал Матвийчук. Эксперт отметил, что если бы группировка приняла решение остаться в городе, то при таком развитии событий ей была уготована «смерть».

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Ранее генерал Александр Лапин принял решение отвести союзные силы из Красного Лимана. Такое решение подверглось критике главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова. При этом многие военные корреспонденты оказались не согласны с ним. Военкоры заступились за Лапина и объяснили, что истинной причиной оказалось плохая форма боеготовности войск западного фронта.

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Российский генерал Александр Лапин проявил смелость и решимость при принятии решения об оставления города Красного Лимана в Донецкой области. Об этом URA.RU заявил военный эксперт, бывший разведчик в сирийском городе Алеппо Анатолий Матвийчук. «Надо тоже иметь героизм, смелость и решимость, чтобы оставить город, который у всех на слуху, чтобы сохранить группировку. Где-то 1 к 10, 1 к 15 [соотношение наших бойцов к противнику], это подавляющее превосходство», — рассказал Матвийчук. Эксперт отметил, что если бы группировка приняла решение остаться в городе, то при таком развитии событий ей была уготована «смерть». Ранее генерал Александр Лапин принял решение отвести союзные силы из Красного Лимана. Такое решение подверглось критике главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова. При этом многие военные корреспонденты оказались не согласны с ним. Военкоры заступились за Лапина и объяснили, что истинной причиной оказалось плохая форма боеготовности войск западного фронта.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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