Союзные силы России под руководством генерала-полковника и Героя России Александра Лапина оставили большой участок территории из-за отсутствия военной логистики и несвоевременных и опрометчивых военных решений командования. Так о причинах вывода союзных войск из Красного Лимана высказался глава Чеченской республики Рамзан Кадыров.
«Из-за отсутствия элементарной военной логистики сегодня мы оставили несколько населенных пунктов и большой участок территории», — написал Кадыров в своем telegram-канале. Глава Чеченской республики отметил, что Лапин управлял подразделениями, находясь в 150 км от них, что, по мнению Кадырова, недопустимо.
Кадыров также заявил, что подразделения Лиманского направления не были обеспечены Лапиным необходимой связью. «Генерал-полковник выставил на всех рубежах Лиманского направления мобилизованных бойцов с ЛНР и прочие подразделения, но не обеспечил их необходимой связью, взаимодействием и подвозом боеприпасов», — сообщил Кадыров.
Ранее в Минобороны РФ сообщили о выводе союзных войск РФ из Красного Лимана. В ведомстве объяснили, что такое решение было принято из-за угрозы окружения силами ВСУ.
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Союзные силы России под руководством генерала-полковника и Героя России Александра Лапина оставили большой участок территории из-за отсутствия военной логистики и несвоевременных и опрометчивых военных решений командования. Так о причинах вывода союзных войск из Красного Лимана высказался глава Чеченской республики Рамзан Кадыров. «Из-за отсутствия элементарной военной логистики сегодня мы оставили несколько населенных пунктов и большой участок территории», — написал Кадыров в своем telegram-канале. Глава Чеченской республики отметил, что Лапин управлял подразделениями, находясь в 150 км от них, что, по мнению Кадырова, недопустимо. Кадыров также заявил, что подразделения Лиманского направления не были обеспечены Лапиным необходимой связью. «Генерал-полковник выставил на всех рубежах Лиманского направления мобилизованных бойцов с ЛНР и прочие подразделения, но не обеспечил их необходимой связью, взаимодействием и подвозом боеприпасов», — сообщил Кадыров. Ранее в Минобороны РФ сообщили о выводе союзных войск РФ из Красного Лимана. В ведомстве объяснили, что такое решение было принято из-за угрозы окружения силами ВСУ.