В Пермском крае резко сократилось число безработных

Безработица в Пермском крае за год снизилась на треть

04 октября 2022 в 14:51 Размер текста - 17 +

Уровень зарегистрированной безработицы в августе составил 0,85% Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Безработица в Пермском крае за год снизилась почти на треть: в августе 2022 году число безработных сократилось на пять тысяч, по сравнению с августом прошлого года. Об этом сообщается в докладе социально-экономического положения Пермского края на сайте Пермьстата. «К концу августа 2022 года в государственных учреждениях службы занятости населения состояло на учете 13 303 не занятых трудовой деятельностью гражданина. Из них 10 526 человек имели статус безработного. К концу августа 2021 года этот показатель составлял 15 220», — говорится в докладе. Более 9 тыс. человек из 10,5 тыс. безработных в августе получали пособие. Уровень зарегистрированной безработицы в последнем летнем месяце составил 0,85%. Трудоустраивать неработающих пермяков также стали меньше. В конце лета работу нашли только 957 безработных жителей края, что на 40% меньше, чем год назад — 1584. В регионе безработица начала сокращаться с начала 2021 года: в январе предыдущего года зарегистрировали более 30 тысяч безработных пермяков, а в январе 2022 года — в три раза меньше, около 9 тысяч.

Безработица в Пермском крае за год снизилась почти на треть: в августе 2022 году число безработных сократилось на пять тысяч, по сравнению с августом прошлого года. Об этом сообщается в докладе социально-экономического положения Пермского края на сайте Пермьстата. «К концу августа 2022 года в государственных учреждениях службы занятости населения состояло на учете 13 303 не занятых трудовой деятельностью гражданина. Из них 10 526 человек имели статус безработного. К концу августа 2021 года этот показатель составлял 15 220», — говорится в докладе. Более 9 тыс. человек из 10,5 тыс. безработных в августе получали пособие. Уровень зарегистрированной безработицы в последнем летнем месяце составил 0,85%. Трудоустраивать неработающих пермяков также стали меньше. В конце лета работу нашли только 957 безработных жителей края, что на 40% меньше, чем год назад — 1584. В регионе безработица начала сокращаться с начала 2021 года: в январе предыдущего года зарегистрировали более 30 тысяч безработных пермяков, а в январе 2022 года — в три раза меньше, около 9 тысяч.