Силовики проверяют пермского министра на предмет мошенничества

04 октября 2022 в 12:30 Размер текста - 17 +

По версии следователей, стоимость закупленного медоборудования была завышена Фото: Игорь Меркулов © URA.RU В Пермском крае на закупке рентген-аппаратов похищено свыше 19 млн рублей. О вскрывшихся нарушениях URA.RU сообщил источник в правоохранительных органах. Подпись под документами поставил глава краевого минзакупок Алексей Зарубин «Вскрылось мошенничество при закупке 16 рентген-аппаратов, которая проводилась в 2020 году. Стоимость каждого из аппаратов была завышена почти на 1,3 млн руб. Подпись под расчетом стоимости аппаратов поставил Алексей Зарубин, который на тот момент исполнял обязанности министра по урегулированию контрактной системы в сфере закупок Пермского края», — рассказал собеседник агентства. По словам источника, сейчас в больницах региона, куда было установлено оборудование, проводятся обыски и выемка документов. Допрашиваются главные врачи медучреждений и отделы снабжения. URA.RU направило запросы в министерство здравоохранения региона и в СУ СКР по Пермскому краю. На момент публикации ответ не был получен.

В Пермском крае на закупке рентген-аппаратов похищено свыше 19 млн рублей. О вскрывшихся нарушениях URA.RU сообщил источник в правоохранительных органах. Подпись под документами поставил глава краевого минзакупок Алексей Зарубин «Вскрылось мошенничество при закупке 16 рентген-аппаратов, которая проводилась в 2020 году. Стоимость каждого из аппаратов была завышена почти на 1,3 млн руб. Подпись под расчетом стоимости аппаратов поставил Алексей Зарубин, который на тот момент исполнял обязанности министра по урегулированию контрактной системы в сфере закупок Пермского края», — рассказал собеседник агентства. По словам источника, сейчас в больницах региона, куда было установлено оборудование, проводятся обыски и выемка документов. Допрашиваются главные врачи медучреждений и отделы снабжения. URA.RU направило запросы в министерство здравоохранения региона и в СУ СКР по Пермскому краю. На момент публикации ответ не был получен.