Единственный литературный музей Пермского края отменил плату за вход
В кассе денег не попросят
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
В Пермском крае дом-музей поэта-футуриста Василия Каменского объявил бесплатный вход. Он будет действовать только 11 ноября — в день памяти поэта.
«11 ноября (вторник), в день памяти поэта-футуриста, авиатора, „непромокаемого энтузиаста“ Василия Каменского, вход в мемориальный музей поэта в селе Троица будет бесплатным для всех посетителей», — рассказали в Пермском краеведческом музее. Музей Каменского работает с 10:00 до 18:00.
Дом-музей в Троице знакомит с жизнью и творчеством Василия Каменского. В экспозиции представлены предметы и документы, которые рассказывают о русском авангарде 1910-х годов, о культурных событиях Перми ХХ века, а также макеты первого в Прикамье аэроплана, принадлежавшего Каменскому, и изобретенного им аэрохода. Ранее URA.RU рассказывало от том, как много лет назад появился музей Каменского, и как его переосмыслили в XXI веке.
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!