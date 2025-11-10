Единственный литературный музей Пермского края отменил плату за вход

«11 ноября (вторник), в день памяти поэта-футуриста, авиатора, „непромокаемого энтузиаста“ Василия Каменского, вход в мемориальный музей поэта в селе Троица будет бесплатным для всех посетителей», — рассказали в Пермском краеведческом музее. Музей Каменского работает с 10:00 до 18:00.

Дом-музей в Троице знакомит с жизнью и творчеством Василия Каменского. В экспозиции представлены предметы и документы, которые рассказывают о русском авангарде 1910-х годов, о культурных событиях Перми ХХ века, а также макеты первого в Прикамье аэроплана, принадлежавшего Каменскому, и изобретенного им аэрохода. Ранее URA.RU рассказывало от том, как много лет назад появился музей Каменского, и как его переосмыслили в XXI веке.